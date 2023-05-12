لبلبة تستعد لـ«العميل صفر»

سعيد ياسين (القاهرة)

تستعد الفنانة المصرية لبلبة لتصوير دورها في فيلم «العميل صفر»، لتواصل من خلاله حضورها السينمائي. والعمل بطولة أكرم حسني ونيللي كريم وبيومي فؤاد ومحمد علاء، تأليف وائل عبدالله وإخراج محمد سامي.

قالت لبلبة إن الفيلم تأجل تصويره أكثر من مرة لأسباب متفاوتة، في مقدمتها ارتباط أبطاله ومخرجه بعدد من الأعمال التي عُرضت مؤخراً، وأشارت إلى أنه يدور في إطار التشويق والإثارة حول «عميل» لصالح منظمة ما، ويواجه العديد من الصعوبات قبل أن يتعرض لحادث يقلب حياته رأساً على عقب.

ولفتت لبلبة إلى أنها تتلقى ردود فعل طيبة حول دورها في مسلسل «الكتيبة 101»، الذي عُرض في رمضان الماضي، وجسدت فيه نموذجاً للأم من خلال شخصية امرأة تسعى طوال الوقت للحفاظ على أبنائها وأسرتها، وفي مقدمتهم ابنها البطل بالجيش المصري.

وترى أنها حققت من خلال المسلسل أحد أهم أحلامها الفنية، حيث كانت تتمنى المشاركة في عمل وطني يبرز أحداثاً واقعية، ويكون بمثابة وثيقة مهمة للأجيال ليتعرفوا من خلاله على تاريخ وبطولات فدائيين يضحون بحياتهم من أجل الوطن.