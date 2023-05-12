6 أفلام إماراتية في «ياسمين الحمامات» بتونس

أبوظبي (الاتحاد)

بين الروائي والوثائقي والقصير، حققت 6 أفلام إماراتية حضوراً لافتاً ومشاركة متميزة في مهرجان «ياسمين الحمامات 2023» السينمائي الدولي في تونس، الذي يختتم فعاليات دورته الثانية غداً السبت، وقد تم عرض الأفلام في «ياسمين الحمامات» ضمن برنامج «بانوراما»، والتي تم عرضها سابقاً في الدورة الخامسة من مهرجان «العين السينمائي الدولي».

«حجر الرحى»

نال فيلم «حجر الرحى» للمخرج والكاتب ناصر الظاهري، صدى كبيراً بين أروقة المهرجان، وكان هذا الفيلم قد حصد جائزة «أفضل فيلم طويل» في «العين السينمائي»، ضمن مسابقة «الصقر الخليجي الطويل»، والذي يتناول مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، ضمن ملحمة أدبية وفنية وسينمائية متميزة من تاريخ الإمارات، حيث يسلط الضوء على الفترة الممتدة من 1946 إلى 1966، ويستعرض لمحة من مسيرة الوالد المؤسس العامرة بالإنجازات، خصوصاً منذ توليه حكم مدينة العين عام 1946، وإدارته الحكيمة لشؤون المنطقة، في ظروف اقتصادية وصحية وتعليمية صعبة، وكيف نهض بالمنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي، ونظم أمورها، وقام بتوفير المياه مجاناً للسكان ومزارعهم، وجلب الأطباء والمعلمين من الخارج ووجّه ببناء السوق المحلي.

«شبح»

ومن نوعية أفلام الرعب التي تمزج بين التشويق والغموض، نال فيلم «شبح» للكاتب والمخرج عامر سالمين المري، الذي حصد مراكز متقدمة في شباك التذاكر بعد عرضه جماهيرياً في السينما المحلية والخليجية، إشادات صناع السينما في مهرجان «ياسمين الحمامات 2023» نظراً لما يحتويه من مضمون مختلف وتنفيذه بمستوى تقني وفني عالٍ، وتدور قصته حول صراع عائلي على إرث قديم، من خلال قصة جَدة تطالب بأن يعيش جميع أفراد عائلتها معاً في بيت العائلة الكبير، قبل أن توافق على بيعه، وتبدأ المغامرة عندما تنتقل العائلة إلى هذا البيت لتواجه العديد من الأحداث المرعبة والغامضة، حيث يحاول «أبو حارب»، اكتشاف ما حدث في الماضي لعائلته حتى يتمكن من فك اللغز، ومعرفة أسباب الظواهر الخارقة التي يواجهها مع عائلته منذ دخولهم بيت العائلة.

أفلام قصيرة

كما شارك 4 أفلام قصيرة في مهرجان «ياسمين الحمامات 2023»، هي: «عزلة» للمخرج أحمد محمد الحبسي الذي حاز جائزة «أفضل فيلم» في مسابقة «الصقر الإماراتي القصير» في مهرجان «العين السينمائي»، و«ما وراء سلمى» إخراج مريم السركال وماريا سيد، و«ليش سرير يدي في الصالة؟» للمخرجة سارة الهاشمي، و«الميزان» للمخرج علي لاري.



عامر سالمين المري

حضور قوي

وأعرب الكاتب والمخرج عامر سالمين المري عن فخره بالمشاركة الإماراتية المميزة، والحضور القوي للأفلام الإماراتية بمختلف أنواعها وقصصها في مهرجان «ياسمين الحمامات 2023» السينمائي الدولي، لكي يتعرف الآخر على التطور والإمكانات السينمائية التي وصلت إليها السينما الإماراتية، معبراً عن سعادته أيضاً بأن يتم اختيار 6 أفلام، تم عرضها في «العين السينمائي الدولي» في دورته الخامسة الماضية، والتي حصدت أغلبها جوائز ضمن مسابقات المهرجان المختلفة.

خير سفير

من جهته، أعتبر المخرج والكاتب ناصر الظاهري أن المشاركات في مهرجانات عربية ودولية، تسهم في تحقيق الانتشار والتميز للفيلم الإماراتي، وفي الوقت نفسه تكون بمثابة خير سفير لصناع السينما في المحافل العربية والعالمية.

ناصر الظاهري

وقال: سعدت بتحقيق «حجر الرحى» هذا التفرد المميز والصدى اللافت، خصوصاً بعد عرضه في افتتاح الدورة الخامسة من «العين السينمائي الدولي»، وحصده الجائزة الكبرى من المهرجان، وأتت جولة «حجر الرحى» لتقطف ثمار النجاح والجهد المبذول في الفيلم، حيث شارك العمل خلال الأشهر الـ5 الماضية، في الولايات المتحدة وحصد جائزة «أفضل فيلم سيرة ذاتية»، (Best Biographical Film) في مهرجان «نيويورك الدولي»، وجائزة من مهرجان «سان دييغو» كاليفورنيا، ومهرجان «ميامي» فلوريدا، وجائزتين من مهرجاني (Docs Without Borders وIndie Fest Film Awards)، وجائزة أفضل «فيلم وثائقي طويل» في مهرجان «تورونتو للسيناريو» و«الأفلام» في كندا، والجائزة الذهبية في الإخراج من مهرجان (Latitude Film Awards) في لندن، وقد سبق وترشح الفيلم للنهائي في مهرجان «برشلونة» ومهرجان «برلين».