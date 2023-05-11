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ماسك يعلن قرب استقالته من منصب المدير التنفيذي لتويتر

إيلون ماسك وخلفه شعار تويتر
12 مايو 2023 00:41

أعلن إيلون ماسك، الخميس، قرب استقالته من منصب المدير التنفيذي لشبكة تويتر للتواصل الاجتماعي.
وقال ماسك، في تغريدة على المنصة، إنه عثر على خليفة له، سيتولى مهام منصبه في غضون ستة أسابيع.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وإنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريباً.
وأضاف «سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر».
غير أنه لم يذكر اسم المرشحة.
ومن المرجح أن تهدئ هذه الخطوة مخاوف مستثمري شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية الذين كانوا قلقين بشكل متزايد من الوقت الذي يخصصه ماسك لإحداث تغييرات في موقع تويتر.
وقفزت أسهم «تسلا»، 2.4 بالمئة على خلفية هذه الأخبار.
كان ماسك قال، في نوفمبر الماضي، إنه يتوقع تقليص وقته في تويتر والعثور في النهاية على رئيس تنفيذي جديد لإدارة شركة التواصل الاجتماعي.
وشهد أول أسبوعين بعد شراء ماسك تويتر في أكتوبر تغيرات سريعة. فسرعان ما أقال باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي السابق لتويتر، وغيره من كبار القادة قبل أن يسرح نصف موظفيه في نوفمبر.

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المصدر: وكالات
إيلون ماسك
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مدير تنفيذي
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