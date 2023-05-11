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راج كومار يقدم حفل «آيفا روكس» في ياس

راج كومار
12 مايو 2023 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

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انضم نجم بوليوود «راج كومار راو» إلى المذيعة والفنانة الهندية «فرح خان» في تقديم حفل «آيفا روكس» بـ«الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس بأبوظبي يوم 26 مايو الجاري، ضمن فعاليات النسخة الـ 23 من حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا»، وتتيح الاحتفالية فرصة مثالية لقضاء عطلة نهاية أسبوع مفعمة بالبهجة ورؤية نجوم بوليوود على السجادة الخضراء.
ويقام حفل «آيفا روكس» في الليلة التي تسبق الحفل الرئيس لتوزيع الجوائز، ويسلط الضوء على عالم الموسيقى والأزياء في السينما الهندية عبر العديد من العروض الحية والموسيقية.

بوليوود
أبوظبي
جزيرة ياس
جوائز آيفا
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