أريام الكعبي: «فولو» يستشرف المستقبل

خولة علي (دبي)

رغبة في خوض مجال ريادة الأعمال والعمل على إدارة المشاريع وتنظيم المؤتمرات الشبابية من خلال التعاون مع شركات إماراتية ناشئة، اتخذت أريام الكعبي الطالبة في كليات التقنية العليا بالعين، خطوة عملية للتخطيط والتنظيم والتنسيق في مجال الاقتصاد وسواها من المجالات التي تخص فئة الشباب، من خلال تأسيس مشروع «فولو» شباب لريادة المؤتمرات والملتقيات الشبابية، وتعزيز الأفكار، وتنميتها بصورة أوسع وأشمل، مع إتاحة تواصل فكري بنّاء للنهوض بالإبداعات والابتكارات.

تقود أريام الكعبي فريق عملها لوضع خطط وأهداف واضحة للسير قدماً نحو تحقيق ريادة الأعمال الشبابية، مشيرة إلى أهمية تنظيم الملتقيات والمؤتمرات التي تخدم فئة الشباب وتتيح تواصلاً فكرياً وتبادل خبرات ونقاشات فيما بينهم، باعتبارهم بناة الحاضر ومستقبل الأوطان وتطورها. وهي تنظم هذه المؤتمرات بجهود إماراتيين، بدءاً من المنظمين والمنسقين والمصورين والمنتجين والرعاة، حيث يقوم كل فرد بدوره ومسؤولياته والمهام المطلوب منه، للعمل على نجاح هذه المؤتمرات وإدارتها بالشكل الصحيح.

استشراف المستقبل

توضح أريام الكعبي قائلة: من خلال مشروع «فولو» شباب لريادة المؤتمرات الشبابية، استطعنا أن ننظم ملتقى لعرض مواهب وإبداعات وأفكار الشباب في مختلف المجالات المعنية باستشراف المستقبل، كالاقتصاد الذكي والتعليم والمدن الذكية المستدامة والفضاء، وسواها من القطاعات التي تهتم بالتكنولوجيا وتطويرها. ويهدف هذا المؤتمر إلى تنمية أفكار الشباب وتمكين رؤيتهم للمستقبل، بالتعاون مع شركات إماراتية شبابية ناشئة.

تحديات

وعن اختيارها لمجال إدارة المشروعات وتنظيمها، تلفت الكعبي إلى أهمية تخطيط وتنظيم وإدارة المؤتمرات التي تسهم في إثراء الجوانب العلمية والابتكارية لدى الشباب، من خلال تبادل هذه المعارف وعرضها على المنصات الافتراضية لفتح المجال لأكبر عدد من الجمهور، والتعرف على الأفكار ومناقشتها. وتقرل: إن أي عمل لا يخلو من التحديات، ولكن بالاستمرار في التخطيط الجيد لإدارة المشاريع والعمل بروح الفريق الواحد، تمكنّا كفريق من تجاوز الكثير من العقبات والتعلم منها وتحقيق إنجازات جعلتنا أكثر قوة ورغبة في السير قدماً نحو غايات وأهداف كبيرة.

ملتقيات مثمرة

ذكرت أريام الكعبي، أنه تم تنظيم العديد من المؤتمرات والملتقيات المثمرة في الفترة الماضية، أهمها «ملتقى الفن الشبابي» على مستوى الدول العربية، وتنظيم حوارات شبابية في رمضان بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وإقامة مشروع مساحة الخمسين لشباب العين، وتنظيم بودكاست للمشاركة في جيتكس وقمة المعرفة ومسابقة مهارات الامارات، وسواها من الأنشطة العديدة الأخرى. وحققت الكعبي عدداً من الجوائز والإنجازات، منها حصولها على جائزة سفيرة الشباب «فئة القيادي» في وسائل التواصل الاجتماعي، وجائزة رواد المستقبل من غرفة أبوظبي، وتتطلع لتطوير مشاريع ومبادرات تخص فئة الشباب، وتكون المصدر الأول لتنمية أفكارهم ومقترحاتهم، بهدف ريادة المؤتمرات الشبابية في الإمارات.