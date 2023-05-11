بالصور.. 8 مواقع طبيعية مذهلة

ترجمة: عزة يوسف

بعض المواقع الساحرة حول العالم، يظن من يراها أنها غير حقيقة أو ليست من عالمنا. ومن الأنفاق الرخامية التي نحتتها الأمواج إلى الصخور البيضاء التي تشبه القطن، يعرض موقع Travel Awaits الأميركي بعضاً منها:

صخور رينيسفجارا

تروي الأساطير الآيسلندية كيفية تشكل هذه الصخور. وبغض النظر عن قصتها، فإن مشهد الصخور الحادة والشائكة مع الجمال الصارخ لشاطئ رينيسفجارا، هو منظر يستحق المشاهدة.

بحيرة بايكال

توجد في روسيا، وتُعتبر أكبر وأقدم وأعمق بحيرة للمياه العذبة في العالم. فحين تتجمد يكون الجليد شفافاً حتى عمق 3 أقدام، ما يمنح الزائر شعور المشي على الماء، ويمكّنه من رؤية الفقاعات والشقوق المتكونة في الجليد بشكل طبيعي.

كهف الثلج

يقع الكهف على منحدر بركان موتنوفسكي الروسي ويمتد لأكثر من ميل، وقد تشكل بسبب مياه ينبوع ساخن تدفقت عبر الجليد بجوار البركان. سقف الكهف رقيق للغاية، ويتسلل منه ضوء الشمس ليلقي النور والظلال على جدرانه في مشهد يجسد الطبيعة البكر.

الكهوف الرخامية

تقع على بحيرة جنرال كاريرا، في تشيلي، وهي كهوف طبيعية نحتتها المياه عبر ملايين السنين، تعكس بريقها الفيروزي في مشهد بديع، ويقدر حجم هذه القطع الرخامية بنحو 5000 مليون طن.

نبع فلاي الفوار

نبع حار فوار يقع في مزرعة مواشٍ خاصة يمتلكها شخص يدعى فلاي رانش، لذلك سمي النبع على اسمه، ويقع بصحراء بلاك روك، في نيفادا. كان النبع بئراً في البداية حتى بدأت المياه الساخنة الجوفية تتسرب منه، ثم بدأت المعادن تنصهر وتتراكم حتى تكونت هذه التلة التي يضخ منها الماء الساخن، بعض الطحالب المحبة للحرارة التي أعطت التلة هذه الدرجات الرائعة من الأخضر والأحمر.

متنزه لينسويس

يجب أن تراه لكي تصدق وجوده، حيث يمتد المتنزه على مسافة 43 ميلاً من الساحل في البرازيل. ويحتوي على كثبان رملية بيضاء تمتلئ بمياه الأمطار لتصنع مشهداً رائعاً من البحيرات الفيروزية الصغيرة.

حمامات باموكالي

من أروع عجائب الطبيعة في العالم. تقع في تركيا، وتتكون من مجموعة من الحمامات الساخنة الطبيعية التي تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، وتعني كلمة باموكالي «قلعة القطن» باللغة التركية لمنظرها الأبيض الذي يشبه الحلم.

متنزه ناميب

يقع في ناميبيا، وهو موطن أعلى كثبان رملية في العالم بارتفاع 1000 قدم تقريباً، وعند قاعدته ترقد هياكل الأشجار التي ماتت بسبب الجفاف قبل 600 عام، وقد تعرضت لحروق الشمس، ما منحها مظهراً أسود اللون في مشهد غريب بديع الجمال