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باريمور.. كيف جمعت ثروتها؟

درو باريمور
12 مايو 2023 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

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نجحت الممثلة الأميركية درو باريمور (48 عاماً) في تحقيق ثروة ضخمة كممثلة ومنتجة ومقدمة برنامج حواري وسيدة أعمال، عبر 4 مصادر، وفقاً لما نشره موقع The Richest الكندي:
1 ـ التمثيل: شاركت في طفولتها مع المخرج ستيفن سبيلبرغ بفيلم «إي تي»، وحققت منه شهرة واسعة.
2 ـ البرامج: يبث برنامج درو على «سي بي إس»، و«باراماونت بلس»، وشبكة التلفزيون العالمية، وقناتها على يوتيوب مع أكثر من 759 ألف مشترك.
3 ـ الاستثمارات: أطلقت خطوط إنتاج في التجميل والديكور والملابس، كما أنتجت أفلاماً عدة مثل «أول 50 موعد غرامي» و«حمية سانتا كلاريتا».
4 ـ الإعلانات: حازت جائزة «غولدن غلوب»، وتعمل كسفيرة لعلامات تجارية عدة، وتربح الملايين سنوياً.

درو باريمور
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