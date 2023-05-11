باريمور.. كيف جمعت ثروتها؟

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت الممثلة الأميركية درو باريمور (48 عاماً) في تحقيق ثروة ضخمة كممثلة ومنتجة ومقدمة برنامج حواري وسيدة أعمال، عبر 4 مصادر، وفقاً لما نشره موقع The Richest الكندي:

1 ـ التمثيل: شاركت في طفولتها مع المخرج ستيفن سبيلبرغ بفيلم «إي تي»، وحققت منه شهرة واسعة.

2 ـ البرامج: يبث برنامج درو على «سي بي إس»، و«باراماونت بلس»، وشبكة التلفزيون العالمية، وقناتها على يوتيوب مع أكثر من 759 ألف مشترك.

3 ـ الاستثمارات: أطلقت خطوط إنتاج في التجميل والديكور والملابس، كما أنتجت أفلاماً عدة مثل «أول 50 موعد غرامي» و«حمية سانتا كلاريتا».

4 ـ الإعلانات: حازت جائزة «غولدن غلوب»، وتعمل كسفيرة لعلامات تجارية عدة، وتربح الملايين سنوياً.