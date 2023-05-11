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أشهرهم تشارلي شابلن.. معرض لأبرز شخصيات غجر أوروبا

لوحة تحمل صور أبرز شخصيات الغجر في أوروبا
11 مايو 2023 19:53

يُقام في مدينة مرسيليا الفرنسية معرض على نطاق غير مسبوق في فرنسا يضم أعمالاً ساهمت مجموعات من الغجر من خلالها في التاريخ السياسي والفني لأوروبا.

ويقول صاحب مجموعة من اللوحات التي تظهر شخصيات من الغجر الرسام إيمانويل باريكا (28 عاما) المتحدر من إحدى هذه المجموعات والذي يقيم في ألمانيا "إنّ الأشخاص العنصريين الذين يميزون بين الناس، ربما كانوا يحبون تشارلي شابلن ولا يعرفون أنه كان ينتمي إلى هذه الأقليات".

ومن الشخصيات التي رسمها باريكا وشكّل نضالها مصدر إلهام له و"لعبت دوراً في مناهضة الأفكار المُسبقة"، تشارلي شابلن وجانغو راينهارت الذي كان يعزف إلى جانب أبرز فناني الجاز الأميركيين، ولاعب كرة القدم الغجري باير أندريه، وألينا سيربان، أول كاتبة مسرحية من الغجر تدخل في سجل المسرح الوطني في رومانيا.

على واجهة متحف الحضارات الأوروبية والمتوسطية في مارسيليا، يبرز بأحرف كبيرة عنوان المعرض الذي افتتح هذا الأسبوع ويستمر حتى الرابع من سبتمبر.

المصدر: آ ف ب
غجر إسبانيا
في أغاني الغجر
تشارلي شابلن
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