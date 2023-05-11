«دبي للكوميديا».. 10 أيام من الضحك

كشف «مهرجان دبي للكوميديا» عن انطلاق فعاليات دورته الجديدة لعام 2023، التي تستمر لمدة 10 أيام، من 12 وحتى 21 مايو الجاري. ويوفر المهرجان لعشاق الكوميديا فرصة الاستمتاع بمجموعة مميزة من العروض المليئة بالضحك والمواقف الطريفة.

ويقدم المهرجان هذا العام قائمة مميزة من أشهر نجوم الكوميديا العالميين، الذين سيقدمون عروضهم في عدد من الوجهات المميزة في دبي. ويُعتبر «مهرجان دبي للكوميديا» أحد الفعاليات البارزة ضمن جدول «فعاليات دبي» الاجتماعية، حيث يستقطب العديد من عشاق الكوميديا والسياح والمقيمين. ويقدم المهرجان في دورته الجديدة مجموعة استثنائية من ألمع نجوم الكوميديا بالإضافة إلى المواهب الصاعدة، ما يضمن تجارب ممتعة للجمهور، من أبرزهم: جيمي كار، دارا أوبراين، ذاكر خان، نجمتا عرض ماي ثيرابست جوستد مي، رافي باستوس، جون أشقر، جيم جيفريز، سوشي مانجو، ستيوارت تايلور، أميت تاندون.

ويشهد المهرجان عرض «ستاند آب إماراتي» باللغة العربية، يوم 20 مايو على مسرح مول الإمارات، ويقدمه نخبة من الفنانين الكوميديين الإماراتيين، منهم عبدالله الأنصاري وأحمد سيف وعلي صالح ومحمد الكندي ومحمد فيروز وسلامة القبيسي.