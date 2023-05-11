أبوظبي تشهد حفل جوائز «آيفا»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف جزيرة ياس في أبوظبي فعاليات النسخة الـ 23 من حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا»، في ساحة أرينا يومي 26 و27 مايو الجاري، حيث تتيح الاحتفالية المليئة بأجواء الموسيقى والأزياء والاستعراضات الرائعة للجمهور، الفرصة لقضاء عطلة نهاية أسبوع مفعمة بالبهجة، ورؤية النجوم المفضلين على السجادة الخضراء، والاحتفاء بأبرز المواهب في صناعة الأفلام الهندية.

ينضم «راج كومار راو» إلى «فرح خان» لتقديم حفل «آيفا روكس» - IIFA Rocks المرتقب في 26 مايو، حيث يقام الاحتفال في الليلة التي تسبق الحفل الرئيس لتوزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا».

ويسلط «آيفا روكس» الضوء على عالم الموسيقى والأزياء في السينما الهندية، وتُتاح للجمهور فرصة الاستمتاع بالعديد من العروض الغنائية والموسيقية التي يقدمها نخبة من الفنانين المشهورين، منهم «سندهي شاوهان»، «بادشاه»، «نوكليا» و«أميت تريفيدي». ويشارك كل من «فيكي كوشل» و«أبهيشيك باتشان» في تقديم حفل توزيع جوائز «آيفا» يوم 27 مايو.

وقال «أبهيشك باتشان»: أشعر بسعادة كبيرة لمشاركتي في تقديم الدورة الـ 23 من حفل «آيفا» في جزيرة ياس، وأتطلع للقاء جمهوري من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي، التي تعتبر من أروع المدن وأكثرها سحراً بالنسبة لي. لقد أصبح حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا» معترفاً به ليس كحدث عالمي بارز، إنما كمؤسسة مستقلة بذاتها وعلامة تجارية مرادفة للسينما الهندية.