ركن الموسيقى في «الشارقة القرائي للطفل»

الشارقة (الاتحاد)

بعزفها على أوتار الجيتار الـ6، استطاعت «شابوفال أوليانا» بمهارة وحرفية عالية، استقطاب الأطفال في قاعة «ركن الموسيقى» في «مهرجان الشارقة القرائي» ضمن فعاليات دورته الـ14، وتعليمهم كيفية العزف على آلة الجيتار.

بدأت «أوليانا» في «ركن الموسيقى» بتعريف الأطفال بالآلات الموسيقية الوترية، خصوصاً الجيتار الذي يُعتبر أبرز آلة ضمن عائلة الآلات الوترية، واستعرضت أجزاءه المختلفة منها الرقبة والأوتار الـ6، كما عزفت السلم الموسيقي بطريقة الـ«فينجر بيكينج».

وأخذت «أوليانا» الأطفال في جولة ساحرة بشوارع إسبانيا، عبر عزفها لعدة مقطوعات من موسيقى الفلامنكو، ومنها: «مايا» لخواكين كورتيس، «أستورياس» لإسحاق ألبينيز، بالإضافة إلى تأديتها معزوفات لأغاني البوب والروك والكلاسيك، لتعريف الأطفال بمختلف الأنواع الموسيقية في العالم.

وأبهر«روباي تاراس» عازف الكمان الأوكراني، أطفال «الشارقة القرائي» بعزفه العديد من المقطوعات والأغاني الشهيرة، أبرزها: «موسيقى ليلية جميلة» لموتسارت، المؤلفة للكمان خصيصاً، و«سموث كريمينال» لمايكل جاكسون، وأغنية فرقة «كوين» الأكثر شهرة we will rock you، وقد تفاعل الأطفال حين سمعوا الأغنية الشعبية الإيطالية الشهيرة «بيلّا تشاو» التي عزفها تاراس بمهارة عالية، كما قدم نبذة مختصرة عن آلة الكمان، وكيفية العزف عليها.