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«موج الشاطئ» بأنامل الصغار في «الشارقة القرائي»

«موج الشاطئ» بأنامل الصغار في «الشارقة القرائي»
11 مايو 2023 13:42

ورشة فنية بعنوان «موج الشاطئ»، أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان «الشارقة القرائي للطفل»، والتي شارك فيها مجموعة من الطالبات لتنفيذ لوحة تشكيلية لـ«موج الشاطئ».
بدأت الورشة بشرح طريقة تحديد الخطوط العريضة للرسمة، ثم استخدام ألوان الأكريليك في تلوينها بأسلوب دائري تستعيد لوحة الفنان الياباني كاتسوشيكا هوكوساي «الموجة العظيمة».
وقالت «جويا» مقدمة الورشة: «نستخدم أسلوب النمذجة لتصوير موج البحر بالفن التشكيلي، وذلك باستخدام ألوان الأكريليك، حيث استخدمنا اللونين الأبيض والأزرق، للوصول إلى شكل موجة البحر. فقد بدأنا بعمل الخلفية ثم إسقاط الألوان وفردها على السطح بواسطة أداة مخصصة لذلك، حتى نصل في النهاية للشكل شبه الدائري لأمواج الشاطئ».
وأشارت إلى أن الهدف من الورشة شرح كيفية استخدام ألوان الأكريليك للأطفال، وتنمية حب الفن لديهم منذ الصغر.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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