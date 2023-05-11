الجمعة 12 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

سفينة شحن تلتحم بنجاح بمحطة الفضاء الصينية

صاروخ يحمل مركبة الشحن الفضائية مع إمدادات لمحطة الفضائية الصينية
11 مايو 2023 07:59

 التحمت سفينة شحن غير مأهولة بنجاح اليوم الخميس بمحطة الفضاء الصينية تيانجونج (قصر السماء) التي اكتملت مؤخرا. وسيقوم ثلاثة رواد فضاء بتفريغ الشحنة من تيانتشو 6 (السفينة السماوية)، وفقا لوكالة الفضاء الصينية.

وكانت سفينة الشحن قد انطلقت من ميناء ونتشانج الفضائي في جزيرة هاينان بجنوب الصين في اليوم السابق. وتم تحميل تيانتشو 6 بالطعام بما في ذلك 70 كيلوجراما من الفاكهة الطازجة، من بين أمور أخرى، بالإضافة إلى الضروريات اليومية وقطع الغيار و 600 كيلوجرام من الوقود. يشار إلى أن رحلة الشحن هي جزء من الاستعدادات لتغيير الطاقم القادم.

أخبار ذات صلة
سلطان النيادي يتفاعل مع طلاب موريشيوس
واشنطن وبكين تستأنفان الاتصالات رفيعة المستوى

ومن المتوقع وصول ثلاثة رواد فضاء آخرين إلى المحطة الفضائية في 25 مايو. وسيحلون محل الطاقم الحالي المكون من ثلاثة أفراد بعد ستة أشهر في الفضاء. وتدعم محطة تيانجونج الفضائية طموحات الصين في أن تصبح قوة فضائية.

المصدر: د ب أ
الفضاء
رواد الفضاء
الصين
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
أرشيفية
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. علاقات صداقة وتعاون استراتيجي
اليوم 02:09
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. شراكة راسخة ومستقبل واعد
اليوم 02:09
أرشيفية
الإمارات
وزراء: زيارة محمد بن زايد لفرنسا دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 02:09
«اللوفر» و«السوربون».. تواصل حضاري
الإمارات
«اللوفر» و«السوربون».. تواصل حضاري
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©