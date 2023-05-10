«ويجو» يروج لـ«سي وورلد جزيرة ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت ميرال ديستينيشنز، شريك العمليات التجارية والترويجية لجزيرتي ياس والسعديات عن شراكة جديدة مع محرك البحث ويجو «Wego»، تهدف لطرح حملات مشتركة خلال 2023، ضمن الحملة الترويجية التي تستهدف دول الخليج والمخصصة للافتتاح المرتقب لسي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي في 23 مايو، والتعريف بباقة العروض الصيفية «الدخول المجاني للأطفال».

وقال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لميرال ديستينيشنز: يُسعدنا التعاون مرة أخرى مع ويجو لتوفير أفضل التجارب الترفيهية للضيوف، فيما أكد مأمون حميدان المدير العام في شركة «ويجو» أن هذا التعاون يهدف لتزويد المسافرين بتجارب ترفيهية استثنائية وخلق ذكريات لا تنسى.