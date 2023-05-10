أطفال «الشارقة القرائي» يرسمون على الزجاج

الشارقة (الاتحاد)

لم يتوقع الأطفال المشاركون في ورشة الرسم على الزجاج خلال فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، أن مزج اللونين الأصفر والأزرق سينتج اللون الأخضر، واستمتعوا خلال الورشة بمزج ألوان الأكريليك لاشتقاق ألوان استخدموها في رسم مشاهد طبيعية على أسطح زجاجية.. وتعلم الأطفال مهارات الرسم على الزجاج، ورسموا الشمس الصفراء والسماء الزرقاء انتهاءً بالأرض والنباتات البنية والخضراء.

واستهدفت الورشة تعليم الأطفال بين 5 - 10 سنوات، طريقة تجفيف الألوان، وطريقة إضافة طبقة ثانية من الزجاج فوقها، لتظهر اللوحة من الجانبين الأمامي والخلفي.