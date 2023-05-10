«بيئتنا مسؤوليتنا» في حدائق كورنيش أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، وبالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، فعالية تثقيفية توعوية بعنوان «بيئتنا مسؤوليتنا» في حدائق كورنيش العاصمة: حديقة التراث وحديقة العائلة والحديقة الرسمية.

واستهدفت الفعالية توعية أفراد المجتمع وطلاب المدارس بضرورة الحفاظ على مظهر المدينة والحد من المشوهات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والتوعية بالاستخدام الأمثل للمرافق العامة.

وتضمنت الفعالية ورشة لتوعية المشاركين بضرورة المحافظة على المظهر العام، والحد من المشوهات والارتقاء بجماليات المدينة، للحفاظ على البيئة الصحية، وكذلك تعزيز قيم ومعايير الاستدامة والحفاظ على المكتسبات، كما تضمنت إزالة بعض المخلفات والمشوهات من الحدائق.