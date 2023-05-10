الخميس 11 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«بيئتنا مسؤوليتنا» في حدائق كورنيش أبوظبي

«بيئتنا مسؤوليتنا» في حدائق كورنيش أبوظبي
11 مايو 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي لرفع الأثقال» يضم فاطمة ناروئي
"قمة الطوارئ 2023".. الإمارات ترسخ نهجاً عالمياً مبتكراً في مواجهة الأزمات

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، وبالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، فعالية تثقيفية توعوية بعنوان «بيئتنا مسؤوليتنا» في حدائق كورنيش العاصمة: حديقة التراث وحديقة العائلة والحديقة الرسمية. 
واستهدفت الفعالية توعية أفراد المجتمع وطلاب المدارس بضرورة الحفاظ على مظهر المدينة والحد من المشوهات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والتوعية بالاستخدام الأمثل للمرافق العامة.
وتضمنت الفعالية ورشة  لتوعية المشاركين بضرورة المحافظة على المظهر العام، والحد من المشوهات والارتقاء بجماليات المدينة، للحفاظ على البيئة الصحية، وكذلك تعزيز قيم ومعايير الاستدامة والحفاظ على المكتسبات، كما تضمنت إزالة بعض المخلفات والمشوهات من الحدائق.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
كورنيش أبوظبي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جولة آسيوية للنصر السعودي
الرياضي
جولة آسيوية للنصر السعودي
اليوم 13:17
الدوسري يغيب عن الهلال في نهائي الكأس
الرياضي
الدوسري يغيب عن الهلال في نهائي الكأس
اليوم 13:14
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل وفداً من كلية الدفاع الوطني
اليوم 13:13
«الديربي العربي» يخطف أنظار «الأبطال» في أفريقيا
الرياضي
«الديربي العربي» يخطف أنظار «الأبطال» في أفريقيا
اليوم 13:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©