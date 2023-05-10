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شرطة دبي تسعد 30 يتيماً

شرطة دبي تسعد 30 يتيماً
11 مايو 2023 01:23

دبي (الاتحاد)

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نظمت مبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي وسكي دبي الإمارات مول، بالتعاون مع فريق شكراً لعطائك التطوعي، فعالية المتزلج الصغير بمشاركة 30 طفلاً من الأيتام.. وشهد الفعالية، الملازم أول محمد العبدولي، والملازم مريم عبدالله، وارتم سيرنخ، مدير الألعاب الرياضية في سكي دبي، وأحمد نجاح، المدير المناوب، وفاطمة بوحجير، منسق عام مبادرة الروح الإيجابية.
وأكدت فاطمة بوحجير، أن الفعالية تأتي ضمن جهود مبادرة الروح الإيجابية المجتمعية لتعزيز قيم العطاء والتراحم والتكافل، ودعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.

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