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«غوغل» تتيح استخداما عاما لبرنامجها للذكاء الاصطناعي التوليدي

أداة غوغل للذكاء الاصطناعي
10 مايو 2023 23:35

أتاحت «غوغل»، اليوم الأربعاء، في 180 دولة الاستخدام العام باللغة الإنجليزية لروبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي «بارد» الذي استحدثته أخيراً، وأعلنت أنها ستدمج قريباً هذه التقنية بعدد من المنصات الأخرى من بينها البحث على الإنترنت.
كانت شركة «غوغل» سارعت في فبراير الفائت إلى استحداث «بارد» بعد الإقبال الواسع على برنامج «تشات جي بي تي» الذي ابتكرته شركة «أوبن ايه آي» الأميركية الناشئة بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» وأطلقته في نوفمبر الفائت.
وقد أثارت برمجية «تشات جي بي تي» اهتماماً واسعاً في العالم بالذكاء الاصطناعي التوليدي بفعل قدرتها على إنشاء نصوص متقنة مثل رسائل البريد الإلكتروني والمقالات والقصائد، أو برامج معلوماتية، في ثوانٍ فقط.
وحُصِر استخدم «بارد» في البداية بمشاركين «موثوق بهم» في المرحلة التجريبية، قبل إفساح استخدامه في مارس الفائت للعامة، ولكن وفق قيود تتعلق بعدد الاستخدامات ومن خلال لائحة انتظار لضبط الطلب.
ولم يكن ممكناً استخدام «بارد» إلا في الولايات المتحدة وبريطانيا.

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