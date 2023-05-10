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أحمد عز.. «هارب من الزواج»

أحمد عز.. «هارب من الزواج»
11 مايو 2023 01:23

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

يخوض الممثل أحمد عز، ثاني تجاربه المسرحية بعرض «هادي فالنتين»، الذي يلعب فيها دور شاب مقبل على الزواج، ويظل حائراً لاتخاذ هذا القرار، خوفاً وهروباً من الفشل، ويتناول العرض الكوميدي الاستعراضي مفارقات يتعرض لها مع خطيبته وتؤثر على علاقتهما العاطفية، ويشاركه في بطولة المسرحية شيماء سيف وسيد رجب، وهي من تأليف وإخراج محمد محمدي.
على الصعيد السينمائي، يلعب عز بطولة 3 أفلام من المقرر عرضها خلال المواسم السينمائية المقبلة، هي: «صقر المحروسة»، الذي يجسد فيه شخصية «فارس» في عصر المماليك بالقرن الـ12، وهو من تأليف محمد حمدان، وإخراج أحمد علاء.
ومن القرن الـ12، إلى حقبة السبعينيات، يلعب عز في فيلمه الجديد «الملجأ» دور شاب ينشأ في دور أيتام، ويتم استغلال مهاراته في بعض الجرائم دون علمه، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته كارمن بصيبص وماجد الكدواني.
ويجدد عز تعاونه السينمائي الخامس مع الكدواني، من خلال الفيلم الكوميدي «صقر وكناريا»، وتدور أحداثه حول صديقين يمران بالعديد من المواقف التي تؤثر على حياتهما، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد علاء الدين.

أحمد عز
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