شواطئ «السعديات».. ثقافة نابضة بالحياة

أبوظبي (الاتحاد)

تُعتبر «جزيرة السعديات أبوظبي» الوجهة الأمثل لقضاء أجمل الأوقات على الشاطئ، إذ توفر هذه الوجهة الرائدة ثقافة نابضة بالحياة، ومحيطاً طبيعياً آسراً وشواطئ رملية بيضاء نقية ومنتجعات ومطاعم فاخرة.

تقع «جزيرة السعديات» في مكان مثالي على بعد مسافة قصيرة من وسط مدينة أبوظبي، وعلى بعد 20 دقيقة من مطار أبوظبي الدولي، وحصدت لقب أفضل شاطئ في الشرق الأوسط من قبل جوائز السفر العالمية، وذلك للعام الـ11 على التوالي، وهناك 4 شواطئ في «جزيرة السعديات» تتميز بأجوائها الخلابة ومرافقها الساحرة، كما تُعتبر من أبرز الأماكن المثالية لصفاء الذهن ونقاء الروح وهي:

1- نادي شاطئ السعديات

تلتقي الفخامة بالبساطة في «نادي شاطئ السعديات»، حيث يمنح هذا المكان لزواره تجربة متكاملة وغنية، على وقع أنغام الموسيقى المبهجة، وتحت أشعة الشمس الدافئة، ويضم النادي العديد من المطاعم الراقية وحمام سباحة خارجي مع منتجع صحي نهاري وصالة ألعاب رياضية.

2- شاطئ سول

يقع «شاطئ سول» في قلب ممشى السعديات، ويستمتع زواره بقضاء أجمل الأوقات تحت أشعة الشمس والمظلات التي توفر لهم إطلالة ساحرة ومباشرة على المياه الفيروزية المتلألئة للخليج العربي، حيث تظهر الدلافين القارورية الأنف بشكل منتظم لتبهر الزوار بطبيعتها المرحة.

3- شاطئ كاي

يرحب «شاطئ كاي» بزواره في قلب جزيرة السعديات، ليحملهم إلى عالم يشبه الخيال، تغمرهم الأجواء المريحة والمناظر الخلابة التي تصفي الذهن وتنعش الروح، ويستمتع زاره بالرمال البيضاء والمياه الفيروزية ومنظر الغروب الخلاب.

4- جزيرة نوراي

إن أفضل طريقة للتنقل في أرجاء هذه الجزيرة الساحرة، بالدراجة الهوائية، حيث تبعد جزيرة نوراي 10 دقائق بالقارب عن جزيرة السعديات، وتحتضن منتجعاً صحياً عالمياً على شاطئ المحيط، و5 مطاعم فاخرة، ويمكن للضيوف الاستمتاع بباقة واسعة من الأنشطة البرية والبحرية على امتداد الجزيرة، والتي توفر الكثير من المرح والمتعة، بدءاً من الرياضات المائية مثل الصيد والغوص والتجديف بقوارب الكاياك، وصولاً إلى الأنشطة البرية مثل التنس وكرة الطائرة وكرة الريشة وركوب الدراجات.