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5 طرق لدعم المراهقين

5 طرق لدعم المراهقين
11 مايو 2023 01:23

ترجمة: عزة يوسف

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يشعر معظم الآباء والأمهات بالإحباط عندما يواجه أبناؤهم المراهقون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم وما يجري في حياتهم، وحسبما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، أنه بالإمكان تقديم المساعدة لهم في تلك السن الحرجة، خصوصاً إذا كانوا يعانون مشكلات نفسية، 
بـ 5 طرق لدعم المراهقين.
1- التأقلم
تخلق التجارب العاطفية العنيفة مثل خيانة الصديق أو الفشل في الامتحان أو عدم الانضمام إلى فريق كرة القدم أو المعاملة القاسية من المعلم أمام زملائه، اضطراباً نفسياً لدى المراهقين، لذلك تساعدهم آليات التأقلم على التعافي بعد التعرض لأي تجربة صادمة.
2 - المشاركة
عندما تتحدث مع ابنك المراهق عن مشاكلك، ستصبح مثالاً يحتذى به، ويشعر بأن التحدث عن التجارب السلبية مع الأشخاص الذين يثقون بهم طريقة جيدة للتعامل مع العديد من تحديات الحياة، لذلك يجب إظهار الاهتمام والتشجيع على المشاركة في بيئة من التواصل المفتوح.
3 - تخصيص الوقت
تخصيص بعض الوقت لقضائه مع الأبناء الذين تخطوا مرحلة الطفولة، ويحتاج ذلك إلى استراتيجية مختلفة في التعامل، وبالجلوس معهم لفترة أطول عما يحدث في حياتهم، وإذا كانوا بحاجة إلى دعم أو مساعدة.
4 - وسائل التواصل
وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة ممتازة للمراهقين للبقاء على تواصل مع أصدقائهم والاطلاع على ما يحدث في العالم الخارجي، إلا أن قضاء الكثير من الوقت عليها يضرهم عاطفياً، وعليه يجب مراقبة الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات، ولفت نظرهم إذا زاد الأمر عن الحد.
5 - روتين منتظم
الحفاظ على روتين ونظام للحياة اليومية، والتأكد من أن الأبناء يتناولون وجبات صحية منتظمة، ويحصلون على قسط كافٍ من النوم، بالإضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضة.

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