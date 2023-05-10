رسم على الزجاج في «الشارقة القرائي للطفل»

نظم مهرجان «الشارقة القرائي للطفل» ضمن فعاليات دورته الـ14، ورشة للأطفال بعنوان «الرسم على الزجاج» التي تهدف إلى تعليم الأطفال أساسيات وتقنيات ومهارات الرسم على الزجاج.

استهدفت الورشة الأطفال من المرحلة الابتدائية الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات، سواء طلبة المدارس أو الأطفال من هذه الفئة العمرية الذين يزورون المهرجان مع عائلاتهم، حيث تعرف الفنانون الصغار على طريقة تجفيف الألوان بعد الانتهاء من الرسم بواسطة المجفف الهوائي، وراقبوا بحماس مدربات الورشة أثناء إضافة طبقة ثانية من الزجاج فوق الألوان لتظهر اللوحة الفنية للمشهد الطبيعي من الجانبين الأمامي والخلفي، ووضعها في إطار معدني، كما استمتعوا بمزج ألوان الأكريليك لاشتقاق مجموعة متنوعة من الألوان التي استخدموها لرسم مشاهد طبيعية على أسطح زجاجية.