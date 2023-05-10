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«سي وورلد أبوظبي».. 3D في «جي بي آر»

«سي وورلد أبوظبي».. 3D في «جي بي آر»
10 مايو 2023 14:11

أبوظبي (الاتحاد)

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شدّ إعلان مبتكر تعرُضه «سي وورلد أبوظبي» في منطقة «جميرا بيتش ريزيدنس» في دبي، اهتمام المارة، حيث يمتاز الإعلان بمؤثرات بصرية رقمية ثلاثية الأبعاد -3D، لمياه المحيط الغنية، وتستخدم هذه اللوحة الإعلانية الضخمة التي يبلغ طولها 8.5 متر، وعرضها 43.5 متر، تقنية الإسقاط البصري عالي الدقة لمياه المحيط لخلق مشهد «أنيميشن» غامر يُجسد الحياة البحرية وغناها بالحيوانات التي تسبح بشكل مميز ولافت.
تلتزم «سي وورلد أبوظبي» بتوفير أعلى معايير الرفق بالحيوان بناءً على أفضل الممارسات التي وضعتها منظمات رعاية الحيوان المعترف بها دولياً، وقد تم تصميم بيئة طبيعية للحيوانات في «سي وورلد أبوظبي» خصيصاً باستخدام أحدث التقنيات، ونهج يركز على رعايتها. ويكرس فريق «سي وورلد أبوظبي» من الأطباء والعلماء والمتخصصين حياتهم لرعاية الحيوانات، وإلهام الجيل القادم لحماية المحيط.
وتحتضن «سي وورلد أبوظبي» مركز «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ أبوظبي»، المتخصص بأبحاث وعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الحياة البحرية إلى بيئتها الطبيعية في المنطقة، ويعمل المركز كمرفق متقدم لعلوم الحياة البحرية، ومساهم رئيسي في جهود الحفاظ عليها في المنطقة وخارجها. 

سي وورلد أبوظبي
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