لوحات فنية من الجص في «الشارقة القرائي للطفل»

الشارقة (الاتحاد)

وجد الأطفال في الورشة الفنية التي نظمها معرض رسوم كتب الطفل في مهرجان الشارقة القرائي الـ14 فرصة للجمع بين اللعب والرسم والتشكيل بالألوان على الجص، خلال ساعة كاملة استغرقتها الورشة اكتشف الأطفال مهاراتهم في تهيئة الجص السائل ليصبح لوحة دائرية صلبة قابلة لاستقبال ضربات الفرشاة الملونة.

وزّعت مدربتان على الأطفال أكواباً مليئة بالجص، وأخرى بالماء، وقاموا بمزج الجص حتى صارت عجينته جاهزة، ثم صبّوا العجينة في صحون ورقية، وعندما جفت بدؤوا بالرسم عليها وتلوينها من الجهتين حتى تحولت إلى قطع فنية للزينة.