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«دكتور روبوت» الإماراتي في صدارة البطولة العربية

«دكتور روبوت» الإماراتي في صدارة البطولة العربية
10 مايو 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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حصد نادي الإمارات العلمي بندوة الثقافة والعلوم بدبي المركز الثاني في الدورة الـ14 من البطولة العربية المفتوحة للروبوت التي نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي بدولة قطر، من 6 حتى 9 مايو 2023، بمشاركة  800 طالب من 15 دولة عربية.
وفاز الطالب علي حميد اللوغاني، ممثل النادي، بالمركز الثاني في مسابقة الابتكار عن مشروع «دكتور روبوت»، ويتيح المشروع الذي يعتمد على «إنترنت الأشياء» تقديم الاستشارات الطبية والمتابعة الدورية للمرضى والتواصل مع الطبيب على مدار الساعة، ويوفر استجابة سريعة لحالات الطوارئ.
وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس النادي، أن النادي قادر على تفجير طاقات أبنائه، معتبراً الفوز إضافة إلى إنجازات النادي.

نادي الإمارات العلمي
الإمارات
الروبوتات
وزارة التربية والتعليم
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