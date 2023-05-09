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برج خليفة يدعم حملة «نور لا ينطفئ»

برج خليفة يدعم حملة «نور لا ينطفئ»
10 مايو 2023 01:27

ميلانو (الاتحاد)

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أضاء برج خليفة، باللونين الأحمر والأسود مساء، ضمن حملة عالمية لنادي إيه سي ميلان عنوانها «نور لا ينطفئ أبداً» ، لمرافقة جماهير الروسينيري من جميع أنحاء العالم، حتى انطلاق صافرة البداية في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الغد.
وساهمت إضاءة برج خليفة بألوان نادي ميلان في تأجيج الحماس الذي يشغل قلوب عشاق النادي، وذلك في إطار التحضير لمباراة خاصة للنادي وجماهيره. 
وتدعو الحملة قرابة 550 مليون مشجع لميلان لإضاءة منازلهم ومدنهم والفضاءات الرقمية باللون الأحمر الذي ينبعث من ميلان متداخلاً مع لون الليل الأسود.

برج خليفة
ميلان
إيه سي ميلان
دبي
الإمارات
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