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نصائح سياحية بالذكاء الاصطناعي في ياس

نصائح سياحية بالذكاء الاصطناعي في ياس
10 مايو 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد) 

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أطلقت «ميرال»، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة بأبوظبي، خدمة العملاء الجديدة التي ترتكز على تقنية «ChatGPT»، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال استخدام «Microsoft›s Azure OpenAI»  لتزويد زوار الوجهات والتجارب الترفيهية على جزيرة ياس بباقة من الإرشادات والمعلومات.. وبعد تنفيذ أكثر من 1700 عملية بنجاح خلال أسبوع، جرى اعتماد استخدام تقنية «ChatGPT» لتعزيز قدرات روبوتات الدردشة الخاصة بالمحادثات الحوارية لخدمة العملاء في قطاع السياحة والترفيه لأول مرة في المنطقة.. وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: فخورون بأن نكون من الرواد في تقديم هذه الخدمة المبتكرة  في قطاع السياحة.

الذكاء الاصطناعي
ميرال
أبوظبي
الإمارات
جزيرة ياس
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