9 نصائح للتوافق المادي بين الأزواج

ترجمة: عزة يوسف

كثيراً ما تحدث خلافات بين الزوجين بسبب الأمور المادية، مما يخلق مناخاً من عدم الراحة ويتسبب في المزيد من المشاكل، إلا أن هناك بعض النصائح التي قد تساعد على عيش حياة سعيدة دون أن تفسدها الأموال، والتي ذكرها موقع «Travel Awaits» الأميركي، ومنها:

1- الصراحة

يؤدي الاحتفاظ بالأسرار حول الشؤون المالية إلى تدمير الثقة بين الطرفين، لذلك يجب أن تكون واضحاً بشأن وضعك المالي، وعليك أن تخبر زوجتك بكل ما يتعلق به.

2- الفواتير

دفع الفواتير من شأنه أن يخلصك من التوتر والقلق المصاحب بشأن دفع أي مستحقات عليك، ويشعرك بالراحة حول تسديد ديونك.

3- الهدوء

افتح باب المناقشة بهدوء مباشرة مع زوجتك حول أي شيء يقلقك بشأن الأمور المادية، واستمع لها دون أن تتجنبها أو تقاطعها أو تصرخ عليها.

4- الاحترام

قد يكون لزوجتك، أو زوجك، رأي مهم بشأن القيام باستثمارات معينة، أو رغبة في خوض تجربة مالية جديدة، لذا عليك احترام تفكيره بشأن التصرفات المالية.

5- التطور

يتحقق عن طريق إنشاء خطط مالية جديدة، أو قوائم بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لكليكما.

6- الإنفاق

قد يحب أحدكما شراء أشياء ذات جودة عالية في بعض الأحيان، ويتمسك بذلك ولكنه قد يقبل التوفير في بنود أخرى، لذا يمكنك تقبل ذلك لكي يتقبل الطرف الآخر أيضاً اهتماماتك المختلفة عنه.

7- عدم القلق

ليس عليك أن تشعر بالضيق أو القلق إذا فقدت مبلغاً صغيراً من المال أو سُرق منك أو حتى أنفقته بحماقة، فقط تجاوز الأمر.

8- الممتلكات

يجب مراجعة وتقييم ممتلكاتك مرتين كل عام، فذلك من شأنه أن يساعدك على معرفة أين تذهب أموالك وكيف تنفقها وعلى أي شيء، وما إذا كنت بحاجة إلى إجراء أية تغيرات على طريقتك في الإنفاق أنت وشريكك.

9- الاتفاق

يجد الكثيرون صعوبة في تنظيم شؤونهم المالية، حيث إن ترك الأمور معقدة وغير مفهومة ينشأ عنه الكثير من المشاكل فيما يخص الوصايا والديون وما إلى ذلك، لذلك يجب أن يتفق الزوجان على كل ما يتعلق بالأمور المادية في حال انفصالهما.