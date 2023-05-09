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جوني ديب.. رسام محترف

جوني ديب
10 مايو 2023 01:27

أبوظبي (الاتحاد)
نظم معرض كاسل فاين آرتس بالمملكة المتحدة مزاداً على الإنترنت لبيع لوحات النجم الأميركي جوني ديب التي رسمها بنفسه، وتندرج ضمن فن الـ«بوب آرت»، الأمر الذي أدى إلى تعطل الموقع بعد أقل من 20 دقيقة بسبب دخول أعداد غفيرة من الزوار.
ذكر المعرض أن لوحات ديب حققت أكثر من 3.6 مليون دولار في المجموعة الفنية الأولى بعنوان «الأصدقاء والأبطال»، وتضمنت أربع صور لبوب ديلان وإليزابيث تايلور وآل باتشينو وكيث ريتشاردز صديق جوني، كما بيعت جميع المطبوعات البالغ عددها 780 مقابل 5400 دولار لكل منها في غضون بضعة أيام.
وواصل ديب (59 عاماً)، إبداعه بعد أسابيع من رفض دعوى التشهير التي أقامتها ضده زوجته السابقة الممثلة الأميركية آمبر هيرد، والحكم بالتعويض لصالحه، 
وذكر موقع «The Things» الأميركي، أن ديب كسب 8 ملايين دولار من مبيعات لوحاته، وصرح بأنه يجول أوروبا والمملكة المتحدة والتي قال عنها إنها بيئة مبدعة للغاية. وعن عودته للتمثيل، يأمل ديب مرشح الأوسكار مع ظهور فيلمه الجديد العام الحالي، ودخوله عالم الإخراج بعد غياب 25 عاماً، أن يستعيد مكانته الفنية مرة أخرى.

جوني ديب
اللوحات الفنية
آمبر هيرد
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