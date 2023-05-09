أمينة خليل بـ 3 وجوه سينمائية

محمد قناوي (القاهرة)

تنافس الممثلة المصرية أمينة خليل خلال الموسم السينمائي الصيفي بثلاثة أفلام مختلفة ومتنوعة، وقالت إن الشخصية الأولى تقدمها من خلال فيلم «شقو»، وتجسد فيه دور راقصة شرقية لأول مرة تدعى «فتنة العايقة»، حيث تعيش قصة حب مع تاجر أعضاء بشرية تطارده إحدى العصابات، والتي تطلق عليهما الرصاص فتصاب «فتنة» عن طريق الخطأ.

الفيلم مستوحى من رواية «أمير اللصوص» لتشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار الأكشن حول مجموعة من الأصدقاء خارجين على القانون، ويمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات، ويشارك في بطولته محمد ممدوح وعمرو يوسف، تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

وأضافت أمينة أن الشخصية الثانية عبر فيلم «شماريخ» وهي لـ«محامية» تعاني من أزمة تحاول إيجاد حل لها، في إطار من الأكشن والرومانسية، والفيلم بطولة آسر ياسين، وخالد الصاوي، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

والشخصية الثالثة تقدمها بفيلم «وش في وش»، وهي لزوجة تمر بعدد من المشكلات والقضايا الزوجية بشكل كوميدي، ويشارك فيه محمد ممدوح، أحمد خالد صالح، وبيومي فؤاد، وإخراج وليد الحلفاوي.

ومن جانب آخر، قالت خليل إن مسلسل «الهرشة السابعة»، الذي قدمته في رمضان الماضي، لا يهدف إلى تخويف الجمهور من الزواج، ، إنما يشير إلى أن قلة الخبرة وعدم النضج الكافي والمصارحة والتواصل يوقع الأزواج في أخطاء، ورغم أن النهاية جاءت مفتوحة، إلا أنها لا تعرف هل سيتم عمل جزء ثان منه أم لا؟