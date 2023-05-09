وفاة ملكة موسيقى الروك في البرازيل

توفيت ريتا لي، نجمة موسيقى الروك البرازيلية المعروفة بنجاحاتها الكثيرة، مساء الاثنين عن 75 عاماً، على ما أعلنت عائلتها، اليوم الثلاثاء، عبر الشبكات الاجتماعية.

المغنية والمؤلفة الموسيقية، التي كانت تعاني سرطان الرئة منذ عام 2021، توفيت «في منزلها في ساو باولو الليلة الماضية، محاطة بحب عائلتها كلها، كما أرادت دائماً»، وفق ما ورد في بيان نشرته العائلة على موقع «إنستغرام».

تقام مراسم الجنازة، غداً الأربعاء، في القبة الفلكية التابعة لحديقة «إيبيرابويرا»، الرئة الخضراء للمدينة الكبرى البرازيلية.

وأشاد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الثلاثاء، بالمغنية الراحلة التي وصفها بأنها من «أروع الفنانين في الموسيقى البرازيلية».

وقال إن «المغنية وكاتبة الأغاني والممثلة والعازفة لآلات متعددة، كانت فنانة سابقة لعصرها».

وقد تُوجت ريتا لي، خلال مسيرتها الفنية، «ملكة» للروك البرازيلي، وطبعت عصرها بصوتها، وكذلك بمظهرها، مع شعرها المتوسط الطول (غالباً بالأحمر) ولون بشرتها البراق ونظاراتها المدوّرة ذات العدسات الملونة.

ولدت ريتا لي جونز في ساو باولو في 31 ديسمبر 1947 في عائلة من الطبقة المتوسطة البرازيلية، وبدأت مسيرتها الموسيقية في الستينيات، مقدّمة أغنيات لفرقة «بيتلز» البريطانية.

لكنها اكتسبت شهرة في خضم الديكتاتورية العسكرية (1964-1985).

انسحبت المغنية من الساحة الفنية عن عمر يناهز 64 عاماً، في عام 2012، وعاشت منذ ذلك الحين منعزلة في مدينة ساو باولو مع زوجها روبرتو دي كارفالو.