لهذا السبب.. تخشى إسبانيا «سنة سوداء» جديدة

يثير الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة بصورة غير طبيعية في إسبانيا مخاوف من تسجيل «كارثة» في قطاع إنتاج زيت الزيتون في البلد الذي يُعد أكبر مصدّر لهذا المنتج في العالم، إذ يشهد القطاع، الذي تضرر بصورة كبيرة في عام 2022، تراجعاً في الإنتاج ويواجه احتمال تسجيل نقص في كميات الزيت.

يقول كريستوبال كانو، الأمين العام لاتحاد صغار المزارعين في إقليم الأندلس (جنوب إسبانيا)، مركز زراعة الزيتون في البلاد، إن «التربة جافة بسبب انحباس الأمطار بالكامل تقريباً منذ يناير».

هذا الأربعيني، الذي يملك عشرة هكتارات من أشجار الزيتون في «ألكالا لا ريال» في جنوب البلاد، لم يشهد يوماً مثل هذا الوضع المقلق في مسيرته الممتدة منذ عشرين عاماً. ويحذر قائلاً «إذا لم نشهد أي تغيير جذري في الأسابيع المقبلة، سنكون أمام كارثة».

تشير هيئة الأرصاد الجوية المحلية إلى أن كمية المتساقطات المتراكمة منذ الأول من أكتوبر أقل من المستوى الطبيعي بنسبة 25% على الأراضي الإسبانية بالمجمل، وبنسبة 50% في جزء كبير من الأندلس، حيث خزانات المياه لم تصل سوى إلى 25% من قدرتها الإجمالية.

هذا النقص الصارخ في المتساقطات تفاقم نهاية شهر أبريل الفائت جراء موجة حر مبكرة بشكل استثنائي. وقد سُجل مستوى قياسي مطلق لشهر أبريل في البر الرئيسي الإسباني في مدينة قرطبة بمنطقة الأندلس، مع حرارة بلغت 38.8 درجة مئوية، ما يشبه المستويات المسجلة عادة في شهر أغسطس.



يذكّر رافاييل بيكو مدير جمعية منتجي الزيتون ومصدّريه بأن هذا الوضع «تزامن مع تفتّح أزهار» شجر الزيتون، مبدياً خشيته من يبس الأزهار على الأشجار. ويقول «من دون زهر، لا زيتون، ومن دون زيتون، لا زيت».

- «على شفير الهاوية»

بالنسبة لإسبانيا، التي تزود العالم عادة بـ50% من زيت الزيتون في العالم، مع صادرات تقارب ثلاثة مليارات يورو سنوياً، فإن الوضع مثير للقلق بشكل أكبر مع خروج القطاع من وضع كارثي لموسم 2022-2023.

وبسبب درجات الحرارة القصوى ونقص المياه، استقر إنتاج زيت الزيتون الإسباني عند 660 ألف طن، مقارنة بـ1.48 مليون طن في 2021-2022، بانخفاض 55%، وفق وزارة الزراعة.

يُتوقع أن يتكرر السيناريو نفسه هذا العام. ويقول رافائيل سانشيز دي بويرتا، مدير عام تعاونية «دي كوب» الرائدة في مجال الزيتون في إسبانيا «نظراً لتوقعات الطقس، يبدو الأمر واضحاً تقريباً: نحن في طريقنا إلى عام قاتم جديد».

ويعرّض ذلك مزارع كثيرة للخطر. ويقول دي بويرتا «بالإمكان تحمل عام سيئ، فهذا جزء من تقلبات الزراعة. لكن مع عامين سيئين متتاليين، يكون الوضع كارثياً. بات كثيرون بالفعل على شفير الهاوية».

من شراء الآلات إلى دفع الرواتب وسداد القروض، «يحتاج المزارعون إلى المال للحفاظ على نشاطهم»، بحسب رافائيل بيكو الذي يرى أن «القطاع بأكمله سيعاني». ويقول «في إسبانيا، زيت الزيتون يوفر لقمة العيش لكثير من الناس».

- ارتفاع الأسعار

بالنسبة للمستهلكين، فإن التوقعات قاتمة أيضاً. ويذكّر رافائيل بيكو بأن «السعر العالمي لزيت الزيتون يعتمد إلى حد كبير على ما يحدث في إسبانيا»، متوقعاً حصول توترات في السوق.

في الأشهر الأخيرة، قفزت الأسعار بشكل ملحوظ. وتلاحظ فاني دي غاسكيه من شركة الوساطة «بايون إنتركور» أن «زيت الزيتون كان يُباع في منتصف أبريل بسعر 5800 يورو للطن، بينما كان بسعر 5300 يورو في يناير 2023» و«3500 يورو في يناير 2022».