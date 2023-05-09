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مركبة الشحن الفضائية الصينية جاهزة للإطلاق

مركبة الشحن الفضائية الصينية جاهزة للإطلاق
9 مايو 2023 17:43

صارت مركبة الشحن الفضائية «تيانتشو6-»، جاهزة للإطلاق، بحسب ما أورده موقع «ونتشانج» لإطلاق المركبات الفضائية التابع لمركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية، في مقاطعة هاينان الجزيرة جنوبي الصين.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الثلاثاء، بأن إطلاق «تيانتشو6-» سيكون أول رحلة فضائية منذ دخول محطة الفضاء الصينية في مرحلة التشغيل والتطوير.
واستكمل الموقع جميع التحضيرات وتجربة نهائية للإطلاق.
وتضمنت هذه العملية تزويد «تيانتشو6-» بالوقود، ونقل المجموعة المؤلفة من المركبة الفضائية والصاروخ الحامل إلى منطقة الإطلاق. ومن جانبه، قال تشونج ون آن، كبير المهندسين في مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية: «هذه هي التجربة الأكثر شمولاً قبل الإطلاق، وهي أيضاً التجربة المشتركة الأخيرة».
وعزز نظام الأرصاد الجوية في موقع الإطلاق رصد الأحوال الجوية لضمان التنبؤ الدقيق بالطقس.
وأضاف تشونج أن «المعدات والمرافق في حالة جيدة». وجرى نقل مجموعة مركبة الشحن الفضائية «تيانتشو6-» والصاروخ الحامل «لونج مارش7- واي 7» عمودياً إلى منطقة الإطلاق يوم الأحد.

 

 

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