«موهبتي».. منصة مثالية لإبداعات الطلاب

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت خشبة مسرح المجمّع الثقافي في أبوظبي، انطلاقة الحفل الطلابي لبرنامج «موهبتي»، الذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بمشاركة 121 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في الإمارة، ويهدف «موهبتي» السنوي لتنمية مواهب طلبة أبوظبي في الفنون المرئية وفنون الأداء وتسليط الضوء على إبداعاتهم.

ويُقام الحفل للعام الثاني على التوالي، ليتيح لطلبة أبوظبي منصة مثالية لاستعراض مواهبهم الفنية في مجالات الغناء والمسرح والباليه والموسيقى والفنون الشعبية على مدار ثلاثة أيام.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول مع عرض مميز قدمه طلبة أبوظبي والعين لأداء فن اليولة احتفاءً بالتراث والقيم الإماراتية الأصيلة، فيما حفلت أجندة الفعالية بمجموعة منوعة من عروض الغناء والموسيقى والأداء الحيّة، بمشاركة طلاب وطالبات من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، بمن فيهم 6 طلاب من أصحاب الهمم.

ويركز برنامج «موهبتي» منذ انطلاقته عام 2017، على استكشاف المواهب الناشئة لطلبة أبوظبي، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإثراء حسّهم الابداعي ورؤيتهم الفنية وإلهامهم لمتابعة شغفهم، كما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية والفخر بالثقافة والإرث الإماراتي.

ويقدم «موهبتي» جلسات تدريبية مكثفة على مدار العام، بإشراف مدربين وأساتذة متخصصين بعد أوقات الدوام المدرسي، بهدف صقل المواهب الفنية للطلبة، وذلك في مراكز الفنون التابعة لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بما فيها المجمّع الثقافي ومنارة السعديات وبيت العود ومركز القطارة للفنون وبيركلي أبوظبي ومركز الأطفال للفنون، وغيرها.

وتستمر فعاليات برنامج «موهبتي» مع معرض الفنون المرئية للطلبة، والذي يسلط الضوء على مواهب الطلبة في مجالات الرسم والتلوين والنحت والتصوير الفوتوغرافي وفن الخط.