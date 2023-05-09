«برِد أبوظبي» يستقطب 45 ألف زائر

استقطب «برِد أبوظبي» BRED Abu Dhabi من «هايبيست» Hypebeast، مهرجان الثقافة المعاصرة الأول في المنطقة الذي اختتم فعالياته يوم 30 أبريل، أكثر من 45 ألف زائر استمتعوا على مدار 5 أيام بأجمل عروض الموسيقى الإلكترونية والهيب هوب لكوكبة من ألمع الفنانين العرب والعالميين وتجارب التسوق الحصرية، بالإضافة إلى مشاهدة عروض الأزياء وتذوّق مأكولات الشارع الشهية، والمشاركة في الحفلات الحية وورش العمل والأنشطة الثقافية.

ورحب المهرجان، الذي استوحى اسمه من المقولة الشهيرة «وُلِد ونشأ» Born and Bred، والأحذية الرياضية الكلاسيكية ذات اللونين الأحمر والأسود Black and Red، بجمهور كبير في الواجهة البحرية ياس باي بجزيرة ياس للاحتفاء بالمشهد الحضري المفعم بالحيوية في المنطقة، ومواهبها في مجال الموسيقى والفنون والأزياء والمأكولات والرياضة.

انطلقت فعاليات «برِد أبوظبي» يوم 26 أبريل بحفل افتتاحي مذهل مع أسطورة موسيقى الهيب هوب جازي جيف، والمطرب السوري عمر سليمان، والفنانة البريطانية ذات الأصل اللبناني ساليه.

وتضمنت عروض المهرجان كذلك قائمة من ألمع النجوم مثل 2 تشينز وديف إيست وأرماني وايت، الذين أبهروا الحضور بعروضهم يوم 27 أبريل، احتفالاً بمرور 50 عاماً على مولد موسيقى الهيب هوب في أمسية خاصة من «تسجيلات ديف جام»، بمشاركة المغنية المصرية فلوكة.

وشهد يوم 28 أبريل، عروضاً حيّة لفنانة الهيب هوب العربية نارسي، ومغنية الإندي روك الفلسطينية لينا مخول، ومغني الراب المصري أحمد سانتا، ومغني الراب البريطاني هيدي وان، والفنان بلاك المرشّح لجائزة «جرامي».

واستضافت خشبة المسرح باقة من العروض الموسيقية الحية لمغني الراب الصومالي المقيم في دولة الإمارات فريك، ومغني الراب البريطاني ديجا دي، ومغني الراب البريطاني والمؤلف جيجز، والفنان بيج شون، الحائز على عدة أسطوانات بلاتينية.

وألهبت عروض الحفل الختامي حماس الجمهور الذي استمتع بأمسية لا تنسى مع مغني الراب والمنتج الموسيقي اللبناني الراس، ومغني الراب الفلسطيني الأردني سينابتيك، ومغني الراب المغربي تاني، ومغني الراب المصري عفروتو، والفنان التونسي بلطي.

وتضمن «برِد كلوب»، الذي صُمم خصيصاً للموسيقى والحفلات المتواصلة بلا توقف على مدار أيام المهرجان، مجموعة من الإيقاعات الموسيقية التي قدمها منسقون من المنطقة والعالم مثل «دونت تاتش ماي هير» وداني نيفيل وويتلي روشيا من المملكة المتحدة. كما استقطبت منصة مضخمّات الصوت، الزوار من مختلف أنحاء المنطقة لمشاهدة عروض مشغلي الأسطوانات 2 تشينز ودايف إيست وأرماني وايت بالتعاون مع ديف جام، وإجراء حوارات حصرية معهم.

واستمتع زوار «برِد أبوظبي» بأعمال الواقع المعزز للفنان والمصمم الأميركي الشهير «كاوس».

وقد تم إنتاج هذه الأعمال الإبداعية حصرياً للمهرجان بالتعاون مع «أكيوت آرت» المتخصصة في إنتاج أعمال «الواقع الافتراضي» و«الواقع المعزّز».

وأمضى عشّاق الفن أجمل الأوقات في «معرض نيو»، مع مجموعة مختارة من المطبوعات، والرسوم، والصور الفوتوغرافية المبتكرة.

واستقطبت جلسات الطباعة على الشاشة الحية وتجارب خلط الألوان الزوار الباحثين عن إثراء مواهبهم الإبداعية.

وحظي روّاد المهرجان بتجربة مُلهمة في الساحة الحصرية للتجارة الإلكترونية HBX، وهي منصة تجريبية وثقافية من تصميم «هايبيست»، بالاطلاع على التجهيزات والأدوات المستخدمة في العروض الحية لمنسقي الأسطوانات.

ووفرت هذه المساحة أيضاً فرصة إجراء مناقشات وورش عمل حول ابتكار علامة أحذية رياضية، وبناء جسور بين الموسيقى والأزياء والثقافة الحضرية في المنطقة، وكيفية تسجيل علامة جديدة.

وشارك في تلك الجلسات متحدثون من بينهم غيوم تشين، المدير الإبداعي في «فيلينج بيسيز»، وأغلي موس، الموسيقار المقيم في دبي، بالإضافة إلى طارق كيو، المؤثر على شبكات التواصل الاجتماعي وجامع الأحذية الرياضية الشهير.

واحتفى المهرجان بشغف رياضات الكرة في الشارع بساحة الملاعب، حيث قدم للزوار مفهوماً جديداً لكرة السلة أكثر حماساً وسرعة، ومنها فرصة المشاركة في بطولات ومنافسات عديدة، ومشاهدتها.

كما أتاحت ساحة الملاعب الفرصة أمام عشّاق كرة القدم أيضاً لاختبار براعتهم في إحراز الأهداف في ملعب «فوستال كورت»، والمشاركة في عروض مهارات كرة القدم، والبطولات، وجلسات المهارات الحرة والأنشطة المفعمة بروح المنافسة والتحدي.

وشكلت المنطقة الترفيهية «ساحة الألعاب» من «جالاكسي رَيسر»، أكبر منظمة للرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو والحياة العصرية، الوجهة المثالية لمحترفي الألعاب الإلكترونية، إذ ضمت أجهزة ألعاب إلكترونية، وبطولات متنوعة، ومنطقة المحادثة البث الصوتي، ومنصات الألعاب، وقاعة مكبرات الصوت «تشيل أوت».

المهرجان تم تصميمه وتنفيذه من قبل «براغ»، بالشراكة مع «دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي»، ويجري تنظيمه في إطار شراكة استراتيجية مع «هايبيست»، المنصة العالمية الرائدة للثقافة وأسلوب الحياة المعاصر.