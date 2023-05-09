مغامرات أسطورية في «الشارقة القرائي للطفل»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعاليات الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الذي يُقام في «مركز إكسبو الشارقة» ويستمر حتى 14 مايو، تجمّع عشرات الأطفال من مختلف مدارس الشارقة في «محطة القصص المصورة»، حيث استضافت عرضاً مميزاً بعنوان «مغامرات أكرو»، قدّم خلاله أعضاء الفرقة لوحة فنية عبر مجموعة متنوعة من استعراض الأكرو التي مزجت بين الرقص الكلاسيكي والأكروباتي.

وفي أجواء تفاعلية حماسية، أدت الفرقة 4 استعراضات أكروباتية على أنغام موسيقى تصويرية ذات إيقاعات رباعية، مستوحاة من موسيقى «الأنيمي» ومسلسلات «المانغا» الشهيرة، معتمدة على السلالم الخماسية المستخدمة في الموسيقى اليابانية ومختلف دول آسيا.

ويستلهم العرض قصته من «ون بيس»، سلسلة «المانغا اليابانية» الأكثر مبيعاً في اليابان والعالم، التي تدور أحداثها حول «لوفي» الصغير، الذي أصبح جسده يتمتع بمرونة كبيرة بعد تناوله عن طريق الخطأ فاكهة «جوم جوم»، ويحلم أن يصير ملكاً لقراصنة البحر عن طريق الحصول على الكنز العظيم «ون بيس»، في رحلة مميزة إلى عالم المغامرات الأسطورية.

وقال كوزييمو بونو، الذي يعمل في «Daydreamers Entertainment» الإيطالية: أنتجت الشركة هذا العرض الاستعراضي حصرياً للمشاركة في مهرجان «الشارقة القرائي للطفل»، حيث تؤديه مجموعة مكونة من 4 أفراد من راقصي الأكروبات المحترفين، الذين بنوا حركاتهم اعتماداً على أحداث «ون بيس»، مسلسل «المانغا» الأكثر شهرة بين الأطفال والمراهقين، واخترنا أن تكون ألوان أزيائهم فاقعة، حتى تظهر بوضوح إذا ما وقع عليها الضوء، كما أن هذا المزيج من الألوان من شأنه أن يترك انطباعاً مميزاً لدى الأطفال.