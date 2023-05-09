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«كيف تصنع كعكة؟».. في «الشارقة القرائي للطفل»

«كيف تصنع كعكة؟».. في «الشارقة القرائي للطفل»
9 مايو 2023 14:35

الشارقة (الاتحاد)

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في بيئة حيوية مزجت بين التسلية والتعلم، استضاف ركن الطهي ضمن فعاليات الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، ورشة عمل تفاعلية بعنوان «كيف تصنع كعكة؟»، التي أتاحت للأطفال فرصة إتقان فن الخبز من خلال صنع كعكة الكاكاو.
وتهدف الورشة، من خلال تعليم الأطفال كيفية صنع كعكتهم المفضلة، إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة لإتقان فن الطهي، وإثراء عقولهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وغرس قيم التعاون والعمل الجماعي في نفوسهم.
وجاءت هذه الورشة التفاعلية وفعاليات الطبخ الحيّة التي استضافها ركن الطهي، تماشياً مع أهداف المهرجان، الذي يُقام في «مركز إكسبو الشارقة» ويستمر حتى 14 مايو الجاري، المتمثّلة في دعم فن الطهي بوصفه لغة عالمية مشتركة وإحدى أهم وسائل التعريف بعادات وتقاليد الشعوب، بما يعزز الحوار الثقافي ويشجع ثقافة الاختلاف، مقدماً تجربة ترفيهية وتعليمية لزواره من جميع الأعمار.

 

فنون الطهي
الشارقة القرائي للطفل
كعكة
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