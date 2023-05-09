أبوظبي تستضيف مسرحية «هاملتون» الموسيقية

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي عرض مسرحية «هاملتون» الموسيقية الحائزة على جوائز «توني» و«جرامي» و«أوليفييه» و«بوليتزر»، التي أعلنت «برواكتيف إنترتينمنت» عن تقديمها، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في أبوظبي العام المقبل، وذلك على مدى 3 أسابيع في «الاتحاد أرينا» ابتداءً من 17 يناير وحتى 4 فبراير 2024.

مسرحية «هاملتون» الموسيقية من إنتاج جيفري سيلر ومايكل كاسل، وعُرضت للمرة الأولى في أغسطس 2015 على مسرح برودواي، حيث نالت إعجاباً واسعاً لدى النقاد والجماهير، ما أكسبها شهرة عالمية لتُقدم على مسارح ويست إند الشهيرة في لندن والمسارح الأسترالية والألمانية.

وينطلق منظمو المسرحية قريباً في جولة عالمية، حيث تعرض المسرحية للمرة الأولى في نيوزيلندا والفلبين قبل العرض الأول المقرر في أبوظبي.

وقال صالح محمد صالح الجزيري، مدير عام السياحة في «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي»: يشهد قطاع الترفيه الحي في أبوظبي نمواً ملحوظاً، حيث نلاحظ اهتماماً واسعاً بالثقافة المسرحية لدى الجمهور، ابتداء من العروض المحلية ووصولاً إلى العروض العالمية المرموقة. ونؤكد التزامنا الثابت بتقديم تجارب مميزة وملهمة لجميع زوار أبوظبي، وهو ما تعكسه استضافة العاصمة الإماراتية لمسرحية «هاملتون» العالمية الحاصلة على العديد من الجوائز. وقد نالت قصة «ألكساندر هاملتون» استحسان الجماهير في جميع أنحاء العالم، ويسرنا أن نواصل تقديم الأعمال الفنية المميزة والأصلية لجمهورنا الذواق في الإمارات.

وقال جيفري سيلر، منتج مسرحية «هاملتون»: شهدت المسرحية تفاعلاً استثنائياً من قبل الجمهور، ابتداءً من عرضها الافتتاحي المميز في سيدني عام 2021، مروراً بالعروض الموسمية في ملبورن وبريسبان، وقريباً في أوكلاند ومانيلا.

وقال مايكل كاسل، المنتج والرئيس التنفيذي لمجموعة «مايكل كاسل»: يسرنا تقديم هاملتون أمام جمهور الفن في أبوظبي ومواصلة رحلتنا في تقديم المسرحية على مختلف المسارح العالمية. ونثق بنجاح عروضنا في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لما تحمله من مواضيع إنسانية، مثل الأمل والمساواة، فضلاً عن تفاصيلها السردية المميزة، ونتطلع للتواصل مع الجمهور في العاصمة الإماراتية، واستكمال النجاح الكبير الذي حققته المسرحية في أستراليا والفلبين.

وقالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية لمجموعة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في «ميرال»: تعكس شراكتنا المثمرة مع «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» ومجموعة «مايكل كاسل» و«برواكتيف إنترتينمنت»، التزامنا الراسخ بتقديم أروع العروض والفعاليات العالمية لضيوف الإمارات، إلى جانب جهودنا في تعزيز مكانة جزيرة ياس باعتبارها وجهة عالمية للتجارب الترفيهية المميزة.

وقال نيكولاس رينا، المدير الإداري لـ «برواكتيف إنترتيمنت»: يشهد عام 2024 بداية رائعة مع تقديم أروع العروض المسرحية العالمية للجمهور في دولة الإمارات. وقد حظيت مسرحية «هاملتون» بإعجاب عالمي لافت، حيث استقطبت مختلف شرائح الجمهور، ابتداء بمحبي الهيب هوب ومروراً بعشاق المسرح ووصولاً إلى هواة التاريخ والعروض الموسيقي المميزة.

وتروي «هاملتون» من خلال مزيج من موسيقى الهيب هوب والجاز والآر آند بي وأجواء برودواي المميزة، قصة ألكسندر هاملتون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، بأسلوب موسيقي مبدع تنعكس تأثيراته العميقة على الثقافة والسياسة والتعليم.

وتستند المسرحية الموسيقية في أحداثها إلى السيرة الشهيرة التي كتبها رون تشيرنو بأسلوب معاصر ليعبر عن البيئة الأميركية في عصر هاملتون، وهي من تأليف وألحان لين مانويل ميراندا، وإخراج توماس كايل، بالتعاون مع مصمم الرقصات الشهير آندي بلانكنبوهلر وأليكس لاكاموار، الذي تولى مهمة الإشراف الموسيقي.

وقد نالت المسرحية شعبيةً كبيرة لدى عشاق الفن حول العالم منذ عرضها للمرة الأولى في 2015، حيث حصدت العديد من الجوائز المرموقة بما فيها 11 جائزة «توني» و7 جوائز «أوليفييه»، إلى جانب جائزة «بوليتزر» لأفضل عمل درامي وجائزة «جرامي» لأفضل ألبوم مسرحي موسيقي عام 2016.