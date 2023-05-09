«سي وورلد أبوظبي» تفتتح أبوابها 23 مايو الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، لافتتاح أبوابها للجمهور يوم الثلاثاء 23 مايو الجاري، حيث يستمتع الضيوف بخوض تجارب استثنائية عبر عوالمها الـ8 الغامرة، بما يشمل فرصة التفاعل عن قرب مع الحيوانات والعديد من الألعاب المشوقة والأنشطة الترفيهية الممتعة.

تأخذ «سي وورلد أبوظبي» الضيوف من مختلف الأعمار في رحلة استكشافية شيّقة، تبدأ في «محيط أبوظبي»، حيث يمكن التفاعل مع القشريات وأسماك القرش عبر الأحواض المفتوحة، والتعرف عن كثب على طبيعة الحياة البحرية المحلية.

أما في «عالم المحيط يجمعنا»، فيتمكن الضيوف من مشاهدة عرض «محيط واحد مذهل»، الذي يستخدم تقنيات متعددة الوسائط ويأخذ الضيوف في رحلة غامرة عبر المحيطات المختلفة الموجودة على أرضنا، ويحتفي بالترابط الوثيق بين الحياة على الأرض وفي المحيطات. ويضمّ هذا العالم «مركز رعاية الحيوانات»، وهي عيادة متخصصة تسمح للضيوف بمراقبة فريق الخبراء من الأطباء البيطريين والمتخصصين في رعاية الحيوانات والتواصل معهم، وهم يعتنون بالحيوانات ويكرسون جهودهم للحفاظ على سلامتها من خلال الرعاية اليومية والفحوصات المنتظمة والإجراءات الروتينية، وتقديم العلاج عند الحاجة.

ويصل الضيوف بعد ذلك إلى «المنطقة الصخرية»، وهي كهف جميل مخفي، من وحي الكهوف الموجودة شمال غرب المحيط الهادي في الولايات المتحدة، يحتضن الفقمات وأسود البحر التي يمكن مشاهدتها وهي تستريح بين الصخور، وتسبح في محيطها المصمم بطريقة خلابة تشد الأنظار.

لينتقل الزوار بعدها إلى عالم «المحيط الاستوائي» حيث تغمرهم أشعة الشمس المشرقة بالقرب من مياه البحيرة الزرقاء الصافية وسط الغابة الاستوائية الخضراء المُورقة، ويمكنهم رؤية أنواع مختلفة من الحيوانات مثل الدلافين وطيور الفلامينغو والأسماك الاستوائية التي تعيش بتناغم وسط بيئاتها الطبيعية المجهزة بأحدث التقنيات. كما يحتضن عالم المحيط الاستوائي «أفعوانية مانتا» التي من المتوقع أن تسجل أرقاماً قياسية، حيث تُعتبر من أكثر التجارب تشويقاً مع توفير أعلى معدل من التحليق في الهواء في المنطقة، بالإضافة إلى أول تجربة انقلاب منعدم الجاذبية في العالم، وأول سقوط مزدوج في العالم.

وأما «محيط الكائنات الصغيرة»، فهو عالم صُمم خصيصاً للأطفال، حيث يدعو المستكشفين الصغار للتعرف إلى الدور الحيوي لبعض من أصغر الكائنات التي تعيش في المحيط، وهي العوالق، وذلك من خلال التفاعل معها بطريقة تعليمية مرحة، تشمل المعارض التفاعلية وهياكل الألعاب الممتعة.

فيما يضم «عالم المحيط اللانهائي» أكبر أكواريوم للحياة البحرية في العالم، والذي يحتوي على 25 مليون لتر من الماء، ويعيش فيه أكثر من 68,000 حيوان بحري.

ومن جهة أخرى، تحتضن عوالم «القطب الجنوبي» و«القطب الشمالي» داخل المحيط القطبي البيئات الطبيعية لحيوانات الفظ وطيور البطريق وغيرها من الحيوانات القطبية، التي تعطي الضيوف فرصة للتعرف على هذه المناطق الغنية بالتنوع والفريدة من نوعها. ويضم عالم «القطب الشمالي» لعبة هايبرسفير 360، وهي مغامرة وسائط متعددة شيقة بزاوية عرض 360 درجة تتيح للضيوف استكشاف أعماق المحيطات عبر رحلة حول العالم مليئة بالعجائب والاكتشافات تحت الأمواج.

وعبر عوالمها الـ8، تتيح «سي وورلد أبوظبي» 17 خياراً مختلفاً لتناول الطعام عبر مجموعة واسعة من فنون الطهي، حيث يمكنهم الاستمتاع بتشكيلة واسعة من الوجبات الخفيفة وتجارب الطعام الراقية مع إطلالات خلّابة على البيئات الطبيعية للحيوانات، التي تعيش فوق أو تحت الماء.

وتوفر «سي وورلد أبوظبي» لضيوفها الفرصة لخوض أكثر من 100 تجربة وعرض، وأكثر من 10 تجارب للتفاعل عن قرب مع الحيوانات البحرية، كما يمكن الاستمتاع بـ 15 لعبة وتجربة تفاعلية، إلى جانب العديد من العروض الترفيهية الجوالة، فضلاً عن لعبة «حارس الألعاب» التي تمتد على كامل المدينة الترفيهية للأحياء البحرية، وعلى المسرح الاستوائي، يمكن للضيوف حضور عرض الدلافين الرائع.

ومن أسود البحر وحيوانات الفظ في المنطقة الصخرية إلى الأنواع المختلفة من الطيور والدلافين وأسماك الراي في المحيط الاستوائي، تقدم المدينة الترفيهية للأحياء البحرية «سي وورلد أبوظبي»، الكثير من التجارب والمغامرات التي تهدف لتثقيف الناس بمختلف الأعمار وتشجيعهم على الاهتمام أكثر بالحياة البحرية والمخلوقات التي تعيش فيها.

ويمكن للراغبين بشراء هدايا تذكارية خلال زيارتهم لـ «سي وورلد أبوظبي» الاختيار من بين 13 متجراً، من بينها متجر كنوز البحار في «المحيط الاستوائي»، أو مجموعة الساعة الفلكية في «المحيط القطبي» للحصول على هدايا مستوحاة من هذا المحيط الجليدي، أوسوق السيف في «محيط أبوظبي» الذي يقدم مجموعة متنوعة من الملابس والحيوانات المحشوة، إلى جانب الحصول على الصور التي تخلد الزيارة للمدينة الترفيهية للأحياء البحرية.

ويمكن للضيوف شراء «بطاقة ياس السنوية»، التي جرى تحديثها لتتيح لحامليها الدخول على مدار العام إلى «سي وورلد أبوظبي» ومدن ياس الترفيهية، بما فيها «عالم فيراري أبوظبي»، «ياس ووتروورلد أبوظبي»، و«عالم وارنر براذرز أبوظبي».