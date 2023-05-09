«ميرال» تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ميرال»، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن إطلاق خدمة العملاء الجديدة التي ترتكز على تقنية ChatGPT والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال استخدام خدمة Microsoft's Azure OpenAI لتزويد زوار الوجهات والتجارب الترفيهية على جزيرة ياس بباقة متكاملة من الإرشادات والمعلومات المخصصة لهم. بعد إتمام أكثر من 1.700 عملية بنجاح خلال أسبوع واحد، يتم اعتماد استخدام ChatGPT لتعزيز قدرات روبوتات الدردشة الخاصة بالمحادثات الحوارية لخدمات العملاء للمرة الأولى، ليس فقط في مختلف القطاعات في دولة الإمارات، ولكن أيضاً في قطاع السياحة والترفيه في المنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال: نحن فخورون اليوم بأن نكون من الرائدين والسبّاقين في المنطقة في تقديم ChatGPT من خلال خدمة Azure OpenAI لشركة Microsoft في قطاع السياحة. ونسعى دائماً لتعزيز الابتكار ونؤمن بأن التحول الرقمي هو المفتاح لإنشاء المزيد من الشركات الأكثر تنافسية. ويشكّل تعاوننا مع مايكروسوفت خير دليل على سعينا الدائم لتقديم التجارب المتفردة للضيوف من مختلف الأعمار والجنسيات، وهو ما يرسخ مكانة جزيرة ياس كأفضل الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام. ويتيح لنا هذا التعاون الفرصة لتزويد ضيوفنا بالمزيد من التجارب والذكريات التي لا تنسى.

وتنضم «ميرال» وشركة مايكروسوفت بعلاقة تعاونية وطيدة اعتمدت خلالها على مختلف خدمات السحابة والبيانات لتعزيز عملياتها ومنصتها الخاصة بتجارب الضيوف. وفي ضوء مساعيها لأن تصبح شركة فعالة ومتقدمة وتتمحور حول العملاء، تعتزم «ميرال» الاستفادة من خدمات Azure شات جي بي تي لتمكين العملاء من تخطيط زيارتهم في مختلف المدن الترفيهية التابعة لها، وتزويدهم بتجربة أكثر سلاسة وسهولة.

وقال نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت في دولة الإمارات: يسرنا أن نتعاون مع ميرال لتعزيز تجربة العميل لديها، من خلال خدمات Azure أوبن أي آي، والتي ستسمح لميرال بتحسين التفاعل مع عملائها وتزويدهم بباقة متنوعة من التجارب المخصصة والسلسة. كما نفخر بدعم ميرال في رحلتها لتقديم التجارب الاستثنائية لجميع عملائها.

ويعكس التعاون بين ميرال ومايكروسوفت الأهمية المتزايدة لدمج حلول الذكاء الاصطناعي، ويضع معياراً للتفاعل مع العملاء وخدمة العملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي ليس فقط في دولة الإمارات، ولكن في مختلف أنحاء المنطقة، ما يبرز الأهمية المتزايدة لدمج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة عبر مختلف القطاعات للارتقاء بتجارب العملاء. وتستطيع الشركات، مثل «ميرال»، استخدام التكنولوجيا المتقدمة والاستثنائية لتوفير تجارب متفردة ترتقي بمستويات الرضا والولاء للعلامة لدى العملاء.