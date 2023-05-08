سيارة «شمسية» بأنامل الأطفال

الشارقة (الاتحاد)

في أجواء من الحماسة والفضول والتعطش للمعرفة، صنع أطفال سيارة كهربائية تحاكي نموذج «تسلا»، خلال ورشة تفاعلية استضافها جناح العلوم في قاعة الطفل، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، واستهدفت الورشة تنمية مهارات التنظيم والانضباط والتخطيط والبناء لدى جيل الصغار وإثراء خيالهم، وتعزيز قدرتهم على ابتكار الحلول للمشكلات التي تواجههم.

وقام الأطفال بتشغيل سياراتهم المزودة بألواح معدنية تمكنها من السير بمجرد تعرضها لضوء الشمس، وذلك لمحاكاة النماذج الحقيقية من السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية، حيث تحوّل الضوء الذي تستمده من أشعة الشمس إلى طاقةٍ كهربائية.