موموا يروج لـ«المطبخ الإماراتي» بالعربية

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن مهامه كسفير لشؤون جزيرة ياس، تجول الممثل الأميركي الشهير جيسون موموا، وسط مرافق مرسى ياس، وظهر في لقطات ملهمة وهو يتذوق أطباقاً من الطعام الإماراتي، ويشيد بطيب مذاقها باللغة العربية.. ومنذ وصوله أبوظبي قرر موموا تعلم العربية، معتبراً ذلك أمراً مهماً لممارسة مهام وظيفته في ياس، وخلال الجولة ردد موموا أسماء بعض الأطباق الشهيرة، ومن بينها الهريس، والمجبوس، وأم علي، والحمص.. وهذه التجربة هي الأولى ضمن سلسلة تجارب سيقوم خلالها موموا بتعريف متابعيه ومعجبيه بالأسلوب الأمثل للاستمتاع في جزيرة ياس.