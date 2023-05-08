الثلاثاء 9 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

موموا يروج لـ«المطبخ الإماراتي» بالعربية

موموا يروج لـ«المطبخ الإماراتي» بالعربية
9 مايو 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«ميرال» تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي
كوادر إماراتية طبية: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في مجال الرعاية الصحية

ضمن مهامه كسفير لشؤون جزيرة ياس، تجول الممثل الأميركي الشهير جيسون موموا، وسط مرافق مرسى ياس، وظهر في لقطات ملهمة وهو يتذوق أطباقاً من الطعام الإماراتي، ويشيد بطيب مذاقها باللغة العربية.. ومنذ وصوله أبوظبي قرر موموا تعلم العربية، معتبراً ذلك أمراً مهماً لممارسة مهام وظيفته في ياس، وخلال الجولة ردد موموا أسماء بعض الأطباق الشهيرة، ومن بينها الهريس، والمجبوس، وأم علي،  والحمص.. وهذه التجربة هي الأولى ضمن سلسلة تجارب سيقوم خلالها موموا بتعريف متابعيه ومعجبيه بالأسلوب الأمثل للاستمتاع في جزيرة ياس.

جايسون موموا
أبوظبي
جزيرة ياس
الإمارات
المطبخ الإماراتي
الطبخ الإماراتي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
«ميرال» تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي
دنيا
«ميرال» تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي
اليوم 13:23
موضوعية
الإمارات
كوادر إماراتية طبية: الإمارات تحقق إنجازات نوعية في مجال الرعاية الصحية
اليوم 13:09
الاتحاد يقطع خطوة إلى «مونديال الأندية»
الرياضي
الاتحاد يقطع خطوة إلى «مونديال الأندية»
اليوم 13:03
شباب الأهلي يطلب تنظيم نهائيات غرب آسيا للسلة
الرياضي
شباب الأهلي يطلب تنظيم نهائيات غرب آسيا للسلة
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©