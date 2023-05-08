7 أفكار لمواجهة الفشل

أبوظبي (الاتحاد)

يتعرض الجميع لحالات من الإخفاق والفشل، فلا أحد ينجح إلى الأبد، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك السقوط والاستمرار على تلك الحالة، والوقوف مجدداً لمواجهة الحياة وتحقيق النجاح والسعادة دون استسلام للسقطات، وقد ذكر موقع «Everyday Power» الأميركي بعض الأفكار لمواجهة الأوقات الصعبة، ومنها:

التعافي

بعد التعرض لإخفاقات قوية، امنح نفسك بعض الوقت لتتعافى نفسياً وتفكر بذهن صاف فيما حدث، فربما هو وقت مناسب لأخذ القليل من الراحة.

الحقيقة

تقبل حقيقة أنك فشلت وتحمل مسؤولية ذلك، وعدم إنكاره سيسهل عليك الخروج من الأزمة.

إدراك الخطأ

الوقت الذي تقبل فيه حقيقة أنك فشلت، هو الوقت المناسب لتتعلم وتعرف سبب الفشل وتتدارك أخطاءك لتبدأ من جديد، وهذا ما يميز الناجحين عن غيرهم.

التعلم

قد يكون من المفيد أن تتعرف إلى حالات مماثلة مرت بنفس تجربتك، وتحصل على آرائهم وخبراتهم وتتعلم منها، فقد يختصر ذلك من منحنى التعلم لك.

الإيجابيات

لا بد أن تفهم أن الفشل ليس عكس النجاح، لكنه جزء منه، فبداخل كل محنة بذرة من الفرص المكافئة لها، لذا اكتشف الفرصة في كل كبوة تتعرض لها لتتعلم وتصبح أقوى.

هدف جديد

لم يفت الأوان للبدء من جديد لتحقيق حلم مختلف أو هدف آخر، خطط لتصرفاتك وحينها ستكون أكثر خبرة لأنك تعلمت مما سبق وعرفت ما يجب عليك فعله.

إعادة التشغيل

كما يتطلب جهاز الكمبيوتر إعادة التشغيل أحياناً، هذا ما عليك القيام به، أعد تشغيل نفسك وابدأ مرة أخرى بإصدار حديث من نفسك هذه المرة بعد التعرض للخذلان، وتذكر مقولة «أنت لا تغرق بالسقوط في النهر، ولكن بالبقاء مغموراً تحت الماء».