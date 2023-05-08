يسرا اللوزي: «جميلة».. دفعني للتمرد

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت الممثلة المصرية يسرا اللوزي عن أن تقديمها شخصية شريرة للمرة الأولى في مشوارها من خلال مسلسل «جميلة»، كان مغامرة بعد أن ارتبط الجمهور بها في أدوار الفتاة الرقيقة الرومانسية، حيث قررت التمرد والدخول إلى مناطق جديدة، في نفس الوقت الذي قدمت فيه شخصية طيبة في مسلسل «المداح – أسطورة العشق» مع حمادة هلال، وهي شخصية مختلفة ومتناقضة مع دورها في «جميلة».

قالت يسرا: كنت مرعوبة من رد فعل الجمهور عندما قبلت الدور، وقررت أن ألعب في هذه المنطقة التي لم أدخلها من قبل، فالشخصية لفتاة خبيثة متلونة ومتسلقة، تحب المنظرة تجيد اللف والدوران وتبحث دائماً عن مصالحها الخاصة، حتى ولو من خلال تدبير المكائد والإيقاع بالناس بكافة الأشكال، وهذه التركيبة صعبة وبعيدة تماماً عن شخصيتي، لكن أعجبت بها واستفزتني لأنها بعيدة عن الصورة الذهنية التي وضعني فيها الجمهور، وهذا ما شجعني على تقديمها.

وأوضحت اللوزي أن ريهام حجاج هي من رشحتني للمشاركة في المسلسل، وعندما قرأت السيناريو ودوري تشجعت، فالنص مكتوب باحترافية شديدة من الكاتب أيمن سلامة، بجانب المخرج المتميز سامح عبد العزيز، وأعترف أن الشخصية أرهقتني خلال الاستعداد لها من حيث طبيعتها وطريقة كلامها وانفعالاتها.

وتضيف: على النقيض كانت «تاج» في «المداح» شخصية غامضة وتثير الحيرة والشك لكنها ليست شريرة، ولا شك أن الخبرة والأعمال التي قدمتها جعلتني أكثر نضجاً في اختيار أدواري، منذ قراءة السيناريو بشكل كامل، وحتى التعرف إلى طبيعة العمل، ومن ثم أقرر موقفي بناء على معايير كثيرة أهمها الاختلاف عما سبق وقدمته.

وعن تخليها مؤخراً عن البطولة المطلقة، والتي قدمتها في مسلسل «آدم وجميلة» منذ سنوات، قالت يسرا إن البطولة لا تشغلني على الإطلاق، ولا أهتم إلا بتقديم أدوار مميزة تحقق لي النجاح وتعيش مع الجمهور، فهناك أعمال بطولة مطلقة عرضت عليّ واعتذرت عنها لضعفها، فتقديم دور ولو بمشاهد قليلة مؤثر في الأحداث، أفضل من بطولة مطلقةً هشّة.