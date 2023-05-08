علي يوسف السعد يكتب: رحلة في «سوق القطار»

من الطبيعي في بعض الأسواق، أن يضطر الباعة لإفساح الطريق للمارة والعربات، لكن في سوق مايكلونغ في مدينة ساموت سونغرام التايلاندية، الوضع مختلف تماماً، حيث يضطر فيه الباعة والمشاة إلى إفساح الطريق لـ«القطار» كي يمر في أوقات معينة.

سوق مايكلونغ في بانكوك يعتبر مثالاً فريداً للأسواق الشعبية، إذ يقع على سكة قطارات تعبر وسطه بشكل مستمر، يوجد هذا السوق في مدينة ساموت سونغرام التايلاندية، وهي المدينة الأصغر مساحة والثالثة من حيث الكثافة السكانية في تايلاند.

يمتد سوق مايكلونغ على مسافة تترواح بين 5 و10 أقدام على طول جانبي السكة الحديدية، التي يبلغ عرضها ثلاثة أقدام فقط، حيث يقوم التجار بعرض مجموعة متنوعة من البضائع التي تشمل الفاكهة والخضراوات واللحوم والأسماك والبهارات والأعشاب والزهور وحتى الملابس.

يتم تنبيه الباعة والزبائن بواسطة جرس يدق قبل مرور القطار بوقت قصير، ويتعين على الجميع إخلاء الطريق ونقل البضائع ليتمكن القطار من المرور، دون أن يتسبب في أضرار للبضائع أو الأشخاص، وهذا القطار يعبر سوق مايكلونغ ست مرات في اليوم، مما يضطر الباعة والزبائن للتوقف عن النشاطات التجارية لدقائق والسماح له بالمرور.

بمجرد مرور القطار، تدب الحياة في السوق من جديد وتعود إلى طبيعتها بسرعة فائقة، في منظر دراماتيكي متناسق حيث يستمر الباعة والزبائن في تبادل البضائع وإجراء الصفقات، ويُعد سوق مايكلونغ وجهة شهيرة للسياح الذين يأتون إلى تايلاند للاستمتاع بتجربة التسوق الفريدة ورؤية هذا المشهد المدهش للقطار وهو يعبر وسط السوق، والذي يتيح للزوار فرصة شراء الهدايا والتذكارات المميزة التي يمكن أن تعكس ثقافة وتقاليد تايلاند.

يفتح السوق أبوابه يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة والنصف مساءً، ليقضي الزوار وقتاً كافياً في استكشاف السوق وشراء ما يحتاجونه من بضائع محلية.

وبالإضافة إلى تجربة التسوق الممتعة والفريدة من نوعها، يسهم سوق مايكلونغ أيضاً في تعزيز الاقتصاد المحلي بفضل جذبه للسياح الذين ينفقون أموالهم على البضائع المتوفرة في السوق، وبالتالي، يُعتبر السوق مصدر دخل رئيساً للتجار والعاملين فيه.

يعتبر سوق مايكلونغ في بانكوك مثالاً رائعاً للتكيف والتعايش بين النشاط التجاري ووسائل النقل العامة، ويظهر كيف يمكن للباعة والزبائن التعامل مع التحديات اليومية والاستمرار في تنمية الاقتصاد المحلي، بينما يوفر للسياح فرصة لا تُنسى للتجول والتسوق في جو غير تقليدي ومليء بالمفاجآت.

السوق وجهة سياحية مثيرة للاهتمام، وتجربة لا تُنسى لأي شخص يرغب في الاستمتاع بالتسوق في بيئة فريدة، ومشاهدة القطار العابر وسط السوق، كما يمكن للزوار الاستمتاع بالطعام التايلاندي الأصيل والمشروبات المحلية وتجربة الطقوس الثقافية المتميزة، لذا، ننصح بزيارة هذا المكان الرائع عند سفركم لتايلاند.

وبالنسبة لي، كانت زيارته تجربة مميزة، وأنصح باختيار أحد المقاهي على جانبي السكة للاستمتاع بالأجواء، ويمكن أيضاً شراء كوب عصير بارد، وتسليمه لسائق القطار أثناء مروره بين المحلات.