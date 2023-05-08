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خدمة جديدة من «تروكولر» لمستخدمي «واتساب»

ميزة جديدة لمكافحة المكالمات غير المرغوب فيها
8 مايو 2023 21:12

 قالت شركة تروكولر لرويترز اليوم الاثنين إنها ستبدأ قريبا إتاحة خدمتها للتعرف على المتصلين على تطبيق واتساب وتطبيقات مراسلة أخرى لمساعدة المستخدمين في رصد المكالمات المزعجة عبر الإنترنت.
وقال ألان ماميدي الرئيس التنفيذي لتروكولر إن الخاصية، التي تمر بمرحلة النسخة بيتا في الوقت الحالي، ستُطرح على الصعيد العالمي في وقت لاحق من مايو أيار.
وتزايدت مكالمات التسويق عبر الهاتف والمكالمات المزعجة في دول مثل الهند التي يتلقى فيها المستخدمون نحو 17 مكالمة مزعجة شهريا في المتوسط، بحسب تقرير صادر عن تروكولر في 2021.
وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في الهند في فبراير شباط توجيهات لشبكات الهاتف المحمول مثل جيو وإيرتيل ببدء حظر مكالمات التسويق عبر الهاتف الواردة من خلال شبكاتهم باستخدام تقنيات الترشيح بالذكاء الاصطناعي. وقالت تروكولر إنها تبحث مع شركات الاتصالات تنفيذ حل مماثل.
وقال ماميدي «على مدى الأسبوعين الماضيين، شهدنا زيادة في بلاغات المستخدمين من الهند حول مكالمات مزعجة على واتساب»، مشيرا إلى أن تحول شركات التسويق عبر الهاتف إلى استخدام المكالمات عبر الإنترنت أمر مستجد على السوق. 

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