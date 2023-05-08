«ذا الوجنست» يعود إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يعود عرض السحر والخفة والخدع البصرية الأكثر مبيعاً في العالم «ذا الوجنست» - The Illusionist إلى أبوظبي في «ياس أرينا»، وذلك خلال موسم العطلات والأعياد في ديسمبر المقبل.



يحمل العرض عنوان «ذا الوجنست: سحر موسم الأعياد» وذلك بالتعاون مع «ثيوري الافين للترفيه»، ويضم مجموعة مميزة من أفضل مواهب الخدع البصرية وأكثرهم إبداعاً في العالم، والذين يقدمون مجموعة مختارة من ألعاب الخفة والخدع المحيرة للعقول والتي تخطف الأنفاس.



ويقدم العرض العائلي «ذا الوجنست» مزيجاً من الخدع الفنية والبصرية مع دمج التكنولوجيا والموسيقى، مع إشراك الحضور كجزء رئيس من عرض الاختفاء والظهور في أماكن غير متوقعة، ومآثر قراءة الأفكار التي تترك الجمهور في حيره من أمره، بالإضافة إلى ألعاب حماسية وجريئة مليئة بالتشويق.



وقال سيا فار، المدير العام لـ «ثيوري الافين للترفيه»: سعداء بتقديم «ذا الوجنست - سحر موسم الأعياد» في «ياس أرينا» بأبوظبي، سيكون عرض هذا العام أكبر وأفضل من أي وقت مضى، حيث يقدم بعض مواهب الخدع البصرية العالميين عرضاً يدهش ويسعد الجمهور من جميع الأعمار.