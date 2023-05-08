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«ذا فريدج» تنطلق غداً في دبي

«ذا فريدج» تنطلق غداً في دبي
8 مايو 2023 12:30

دبي (الاتحاد)

احتفالاً بالموسم الـ40 لسلسلة حفلات The Fridge، يشهد مسرح «ذا فريدج» سلسلة من العروض غير المسبوقة تجمع بين قدامى المبدعين من المواسم السابقة، ومجموعة من الموسيقيين الجدد. وتنطلق حفلات الموسم غداً في «سركال أفينيو» بدبي على مسرح «ذا فريدج»، وتستمر حتى 23 مايو الجاري.

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وينظم مسرح «ذا فريدج» باقة من العروض الفنية المختلفة لمجموعة متميّزة من الموسيقيين، منها: الروك البديل لـ «كارمن لاين» - Karman Line، يوم 9 مايو، احتفالاً بإصدار الألبوم الجديد «لايك اي ماشين»، وبمناسبة اليوم العالمي لموسيقى الجاز، يحيي الفريق اللبناني «أوكسيجن ترييو» - Oxygen Trio يوم 10 مايو، عرضاً موسيقياً حافلاً بأنغام الجاز ومؤثرات الفلامنكو، فيما يحظى الجمهور بحضور عرض البوب «إيريني» - Eirini، يوم 16 مايو، والتي تتميز بإيقاعاتها الجميلة وحضورها القوي وتألقها في أداء أروع أغاني البوب، وسيكون مسك الختام يوم 23 مايو، مع الموسيقيين الهنديين «باريخ آند سينغ» - Parekh & Singh، وتأديتهما لموسيقى الـ «إيندي».

 

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