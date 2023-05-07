مشروع «القرم» يزرع 10 آلاف شجرة

أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع عام الاستدامة، واستكمالاً للعرض المذهل لعيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي أقيم في 2 ديسمبر 2022، أطلقت اللجنة المنظمة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 51 «مشروع أشجار قرم عيد الاتحاد: اليوم للغد»، والذي يبدأ بزراعة 10 آلاف شجرة قرم ظهرت في احتفالات عيد الاتحاد الـ51 عبر مواقع مختلفة في الإمارات السبع.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في الوفاء بالتعهدات التي قطعتها الإمارات في مؤتمر «كوب 27» بزراعة 100 مليون شجرة قرم «المانغروف» بحلول عام 2030، ضمن مبادرة تسعى إلى استعادة وتعزيز غابات القرم على طول سواحل الدولة.