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«الصيد والفروسية» يختار «أجمل برقع للصقور»

«الصيد والفروسية» يختار «أجمل برقع للصقور»
8 مايو 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، إطلاق نسخة ثانية من مُسابقة «أجمل برقع للصقور»، وذلك ضمن فعاليات الدورة العشرين للمعرض التي يُنظّمها نادي صقاري الإمارات من 23 ولغاية 29 أغسطس المقبل.
تتألف لجنة تحكيم المسابقة، من خبراء مُتخصصين في قطاع الصقارة ومُعدّاتها، ومن أعضاء في نادي صقاري الإمارات. وتتمثّل المعايير المُعتمدة في التقييم، في درجة كفاءة ومدى فائدة البرقع المُصنّع للطير، بحيث يشعر بالراحة بشكل أفضل، المظهر الجمالي العام للبرقع، ومدى جودة المواد المُصنّع منها، وأن يكون سعره مُناسباً، بالإضافة إلى الصورة الجمالية من الناحية التراثية. وتقتصر المُشاركة على مُصنّعي براقع الصقور بشكل يدوي من الصقّارين والحرفيين والشركات على حدّ سواء.

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
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